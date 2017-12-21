Поглотившая близнеца американка шокировала мир

Новогодние елки Путешествия Главные зимние шоу в Москве Мода и красота Афиша

Самое читаемое

У севшей в лужу Собчак большие проблемы
Раскрыт обман в секс-скандале с Волочковой
Бездарная Максакова пошла по стопам Шурыгиной
Поплавская врезала перебравшей Бузовой
Долина после родов покидает Россию
партнеры
Суббота 23 декабря
Лента новостей
17:34
Отец Фриске подрался с Шепелевым
17:31
У москвича украли иномарку за 5,5 млн рублей
16:39
В Шереметьево поймали учительницу с гранатой
15:48
В Подмосковье "Ласточка" насмерть сбила женщину
15:06
Авраам Руссо: Женщинам дали слишком много прав
14:36
Под Москвой встали электрички
14:21
Больная раком звезда "Дома-2" пожаловалась на дорогое лечение
13:35
Жулин рыдал перед телекамерами
13:12
Под Москвой сгорел пассажирский автобус
13:02
Борющаяся с раком Малиновская сильно изменилась
12:29
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
12:14
Обгоревшее тело пенсионерки нашли на западе Москвы
12:05
"ЕР" обновила портфель партийных проектов
11:13
При столкновении автобуса и столба пострадали 4 человека
10:58
Бузова разрыдалась после новости о свадьбе Тарасова (видео)
10:32
Евросоюз плюнул в лицо Порошенко
10:08
Из квартиры московского пенсионера украли сумку с 15 млн рублей
22:02
Угадай звезду по животу
22:01
Бородина удивила россиян роскошным праздником
21:53
В МИД оценили переговоры Джонсона и Лаврова
21:43
Звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла махинации продюсеров шоу
21:40
Брошенный любимой кабан Хряк воспитывает четырех детей
21:02
Тамара Гвердцители рассказала про свадьбу сына
20:46
Скончалась звезда "Песняров"
20:35
Мужчина отбивался от грабителя огромным пенисом (видео)
20:18
"Вместо мозгов нитка": Бузову унизили из-за нападок на Шатунова
20:00
В борьбе с раком Малиновская ушла в небытие
19:55
Джигарханян столкнулся с новой потерей
19:22
Названы самые дорогие певцы в России
19:04
Счета Никиты Михалкова арестовали после суда
18:44
Мавроди цинично высмеял владельцев биткоинов
18:33
Разочарованный жених сжег несостоявшуюся Вангу
18:20
Медведев пообещал тяжелый 2018 год
17:43
Чудесное исцеление слепой россиянки (видео)
17:28
Тарасову и Костенко дали два года
17:22
Украина наплевала на угрозы ЕС
17:03
Названы лучшие российские сериалы
16:43
Украинские звезды оккупировали российский новогодний огонек
16:38
Госдума ударно поработала в осеннюю сессию
16:35
При стройке Крымского моста сделали ошибку на 3 миллиарда
16:25
Сотникова съехалась с мужем умершей сестры
16:13
Крупный пожар в Москве попал на видео
16:03
Образовательный комплекс Москвы подвел итоги года
15:58
В Одессе бандиты захватили заложников
15:57
Молодых медиков обеспечат единым соцпакетом
15:46
Любовные утехи молодой пары в автобусе попали на видео
15:43
"Дом-2": скандал за кулисами и будет ли у шоу новый продюсер
15:38
Киев нагло залез в карманы россиян
15:33
Беременная Михалкова вышла замуж за актера
15:23
Как развивается "Москва-Сити"
15:06
Абрамович переселяется в США
15:00
Американец избил Малкина в матче НХЛ
14:59
"ЕР" помогает развитию сельской инфраструктуры
14:52
Обманутым дольщикам помогут в ручном режиме
14:37
Житель Подмосковья расчленил и сжег тело пасынка
14:32
Беспардонные британцы заявились к Лаврову в шапках и шубах
14:24
Россиянка заставила 30 запертых в квартире кошек есть друг друга
14:23
"ЕР" проконтролирует льготную ипотеку для семей с детьми
14:15
Россиянка зарезала брата из-за пощечины
14:10
Корейский пианист Yiruma даст единственный концерт в Москве
14:03
"ЕР" предлагает письменно извещать родителей о льготах
14:02
Актер Астахов оставил единственную дочь из-за денег
13:59
Как быть толстым и счастливым
13:48
Российские города становятся комфортнее
13:36
Первая криптовалютная путана натрудилась на миллион долларов
13:27
Звезда "Дома-2" ужаснула страшными складками и жиром
13:26
Набиуллина спела странную песню про деньги
13:21
В центре Москвы установят памятник патриарху Кириллу
13:18
"ЕР" проконтролирует безопасность детей в интернете
13:17
"ЕР" соберет идеи для президентской кампании Путина
13:01
Совет на выходные
12:53
В Москве горит завод "Серп и Молот"
12:51
iPhone научились делать биткоины
12:51
Европу ждет страшное будущее
12:41
Володин: Россия соблюдет принцип взаимности при ответе на санкции США
12:40
"ЕР" подготовит законопроект о школьной медицине
12:38
Дочь покидает Россию после отравления Борисовой
12:19
Собчак уличила в цинизме "топившего" таксу Рогозина
12:16
Разведенный Джигарханян развлекается с 58-летним дружком
12:15
Жена родила двойню безногому и безрукому певцу Нику Вуйчичу
12:02
Словакия плюнула в замерзающую Украину
11:47
Прилизанная Ваенга показала Куценко грудь
11:40
Заклятый враг Плющенко с треском провалил отбор к Олимпиаде
11:35
Рассказавшая о раке Малиновская: Малахов боролся как лев!
11:31
В Москве-реке нашли труп женщины
11:15
Порошенко готовит подлость Минску за дружбу с Москвой
11:01
Москвич погиб страшной смертью из-за виртуальной реальности
10:49
Невеста принца Гарри оголилась для парадных фото
10:39
Собчак одумалась после "холодного душа" Путина
10:33
Жидкий презерватив призвали втирать в неожиданное место
10:07
Россияне устроили поножовщину в небе из-за вонючих носков
09:54
Секс зимой защитит от рака
09:38
ЦБ лишил лицензии московский банк
09:33
Что надо есть для повышения интеллекта
09:28
42-летняя бабушка родила 20-го ребенка
09:23
Жирная свинья для Бузовой: Любовница объявила о свадьбе с Тарасовым
09:10
В Подольске из окна квартиры открыли стрельбу по людям
09:09
Российский космонавт нашел аэродром для НЛО в Европе
08:56
Расплакавшаяся Бузова разозлила россиян
08:56
Зюганов отрекся от мечты всей жизни
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рак разрушил жизнь Маши Малиновской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
Джигарханян столкнулся с новой потерей
Разведенный Джигарханян развлекается с 58-летним дружком
Джигарханян живет с новой блондинкой
"Вместо мозгов нитка": Бузову унизили из-за нападок на Шатунова
Lifestyle

Поглотившая близнеца американка шокировала мир

Фото: instagram.com/taylormuhl
Страдающая редким заболеванием американка поразила пользователей Сети. Тейлор Мюль выложила в Instagram необычные кадры. 
прочитано 3243 раза

Жительница Калифорнии всю жизнь живет с диагнозом "химеризм". В о время развития в утробе матери она поглотила своего близнеца. Поэтому половина кожи на ее животе другого цвета. Вместе с необычной пигментацией она получила две кровеносные и иммунные системы. Последние постоянно борются друг с другом, ослабляя организм девушки.

ПО ТЕМЕ

Девушка-боец ММА разделась для обложки журнала (фото)

Голую американку спас от смерти кондиционер (фото)

Как сообщает газета Metro, Тейлор впервые задумалась о том, что она не такая как все еще в детстве. Во время занятий в танцевальном классе американка заметила, что только у нее живот состоит словно из двух половинок разного цвета. Родители отвели ее ко врачам. Сначала медики сказали, что это родимое пятно, однако позже выяснилось, что в теле Мюль есть ДНК ее близнеца.

Публикация от ᴛᴀʏʟᴏʀ ᴍᴜʜʟ (@taylormuhl)

Вся жизнь девушки – это следование строгим правилам. Она должна ограничивать себя в еде, соблюдать распорядок дня, заниматься физическими упражнениями и регулярно посещать массажные процедуры. Несмотря на выполнение всех предписаний медиков, проблемы с иммунитетом все равно преследуют девушку.

"Хотя я это все и делаю, у меня все равно возникают аутоиммунные проблемы. Так, я очень чувствительна к еде, что влияет на меня отрицательно. Но мне пришлось смириться с обстоятельствами и пытаться все видеть в позитивном свете", – рассказывает Мюль. Впрочем, девушка смогла научиться получать удовольствие от своего редкого заболевания.

Сейчас она постоянно выступает на телепрограммах и снимается для модных журналов. Недавно Мюль выложила у себя в соцсетях откровенные фотографии – на снимках она целиком обнажена. Фотографии стали настоящим хитом в Интернете.

Автор: Михаил Войцеховский21 декабря 2017, 21:34

комментарии

Политика

Украина наплевала на угрозы ЕС
Беспардонные британцы заявились к Лаврову в шапках и шубах
Порошенко готовит подлость Минску за дружбу с Москвой
Собчак одумалась после "холодного душа" Путина

Шоу-бизнес

Тамара Гвердцители рассказала про свадьбу сына
В борьбе с раком Малиновская ушла в небытие
Угадай звезду по животу
"Вместо мозгов нитка": Бузову унизили из-за нападок на Шатунова

Проишествия

Разочарованный жених сжег несостоявшуюся Вангу
Москвич погиб страшной смертью из-за виртуальной реальности
Украинский чиновник сбежал в ДНР через окно
Мусорщики надули коллегу через задний проход

Lifestyle

Скончалась звезда "Песняров"
Названы лучшие российские сериалы
Будоражащие сознание триллеры
Тяжелобольной Табаков издалека поклонился Путину
Шоу-бизнес

Рак разрушил жизнь Маши Малиновской

У звезды начались большие проблемы с деньгами
Шоу-бизнес

Звезда "Битвы экстрасенсов" раскрыла махинации продюсеров шоу

Никита Турчин приподнял завесу тайны вокруг последнего сезона передачи
Шоу-бизнес

Больная раком звезда "Дома-2" пожаловалась на дорогое лечение

Степунину поддерживают поклонники
Шоу-бизнес

Авраам Руссо: Женщинам дали слишком много прав

Певец нашел крайнего в конфликте со своей женой Мореллой

Гороскоп

Совет на выходные
Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец
Совет на выходные

Фоторепортажи

Прилизанная Ваенга показала Куценко грудь
Пушистая Принцесса покорила мир
Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет
Елизавета Боярская застыла во времени

Спорт

Американец избил Малкина в матче НХЛ
Заклятый враг Плющенко с треском провалил отбор к Олимпиаде
Виталий Мутко лишился должности
Болельщиков предупредили о нападении медведей на ЧМ-2018

Регионы

Брошенный любимой кабан Хряк воспитывает четырех детей
Мужчина отбивался от грабителя огромным пенисом (видео)
Россиянка заставила 30 запертых в квартире кошек есть друг друга
Российские города становятся комфортнее
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru