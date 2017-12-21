Поглотившая близнеца американка шокировала мир

Страдающая редким заболеванием американка поразила пользователей Сети. Тейлор Мюль выложила в Instagram необычные кадры.

Жительница Калифорнии всю жизнь живет с диагнозом "химеризм". В о время развития в утробе матери она поглотила своего близнеца. Поэтому половина кожи на ее животе другого цвета. Вместе с необычной пигментацией она получила две кровеносные и иммунные системы. Последние постоянно борются друг с другом, ослабляя организм девушки.

Как сообщает газета Metro, Тейлор впервые задумалась о том, что она не такая как все еще в детстве. Во время занятий в танцевальном классе американка заметила, что только у нее живот состоит словно из двух половинок разного цвета. Родители отвели ее ко врачам. Сначала медики сказали, что это родимое пятно, однако позже выяснилось, что в теле Мюль есть ДНК ее близнеца.

Публикация от ᴛᴀʏʟᴏʀ ᴍᴜʜʟ (@taylormuhl) Ноя 15, 2017 at 2:57 PST

Вся жизнь девушки – это следование строгим правилам. Она должна ограничивать себя в еде, соблюдать распорядок дня, заниматься физическими упражнениями и регулярно посещать массажные процедуры. Несмотря на выполнение всех предписаний медиков, проблемы с иммунитетом все равно преследуют девушку.

Публикация от ᴛᴀʏʟᴏʀ ᴍᴜʜʟ (@taylormuhl) Ноя 1, 2017 at 2:26 PDT

"Хотя я это все и делаю, у меня все равно возникают аутоиммунные проблемы. Так, я очень чувствительна к еде, что влияет на меня отрицательно. Но мне пришлось смириться с обстоятельствами и пытаться все видеть в позитивном свете", – рассказывает Мюль. Впрочем, девушка смогла научиться получать удовольствие от своего редкого заболевания.

Публикация от ᴛᴀʏʟᴏʀ ᴍᴜʜʟ (@taylormuhl) Ноя 15, 2017 at 2:57 PST

Сейчас она постоянно выступает на телепрограммах и снимается для модных журналов. Недавно Мюль выложила у себя в соцсетях откровенные фотографии – на снимках она целиком обнажена. Фотографии стали настоящим хитом в Интернете.