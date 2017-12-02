155-килограммовая модель выложила фото в нижнем белье

Модель категории Plus Size Тесс Холидей опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в нижнем белье. Снимок 155-килограммовая красотка сопроводила своими наблюдениями о людях.

Среди даров, которыми щедро наградил XXI век западный мир, до сих пор не значатся ни пилотируемый полет к Марсу, ни победа над раком и СПИДом, ни отсутствие войн. Вместо этого людям предлагают всеобщую толерантность, доходящую до абсурда, сомнительные проявления современного искусства и восхищение любыми проявлениями человека.

Одним из следствий последнего пункта стало появление и растущая популярность в мире моды моделей Plus Size. Вообще, разговоры о том, что девушкам на подиуме и страницах глянцевых журналов не мешало бы чуть набрать вес, велись уже давно. Поэтому мир был только рад появлению красоток с более реалистичными пропорциями.

Публикация от Tess Holliday❣️ (@tessholliday) Дек 1 2017 в 8:11 PST

Однако затем на сцену вышли дамы совсем других параметров. Настоящим откровением в мире моды стало появление на страницах глянцевых журналов модели Тесс Холидей. Ее вес составляет 155 килограммов, что может свидетельствовать о четвертой стадии ожирения. Сама девушка своими формами, по всей видимости, гордится и радует подписчиков фотографиями в нижнем белье.

Публикация от Tess Holliday❣️ (@tessholliday) Ноя 20 2017 в 2:02 PST

"Вы когда-нибудь замечали, что люди, которые хотят опустить каждого до своего уровня – это те, кто потерпел в жизни неудачу? Я говорю об этом в своей книге: ни один человек, который доволен своей жизнью, не тратит свое время на задирание других людей. 2018-й станет годом, когда все насыщенные люди, как я, придут вместо невежд и устроят настоящие перемены". – подписала снимок модель.