Рождественские ярмарки Европы

Путешествия Секс и отношения Еда Мода и красота Афиша

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Понедельник 11 декабря
Лента новостей
17:52
Домашние животные оказались смертельно опасными
17:38
Голодающий Саакашвили готов к смерти
17:05
Россиянин женился на 91-летней пациентке психбольницы ради квартиры
16:56
Взрослые сошли с ума от детского спектакля
16:55
Жена Меладзе снялась голой для журнала
16:51
Война силовиков раздерет Украину на части
16:43
"Нелюбовь" Звягинцева номинирована на "Золотой глобус"
16:20
Раскрыта личность собутыльника Порошенко
16:17
В Москве сборщик мебели ИКЕА изнасиловал 11-летнего мальчика
16:09
Секс-игрушка бесследно исчезла в теле москвички
16:03
На Манхэттене прогремел взрыв
15:56
Под Москвой автобус с пассажирами влетел в трактор
15:49
Опасность отношений с идеальным мужчиной
15:44
Российские спортсмены приняли ультиматум Баха
15:36
На "Что? Где? Когда?" разразился сексистский скандал
15:13
Порошенко выстрелил себе в ногу блокадой Донбасса
14:50
Странный гул Земли привел в недоумение ученых
14:45
Лишившаяся родных Гузеева очень страдает
14:14
Жажду секса приравняли к наркомании
14:11
Из Москвы-реки вытащили тонувшую мать с двумя детьми
14:04
Корчевников поговорил о свадьбе с Ковальчук
14:04
Порошенко стал козлом отпущения Запада
13:59
Звезда сериала "Фарго" умерла в больнице
13:38
Певцов рассказал о предсмертных муках онкобольного Броневого
13:36
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала
13:10
"Аэрофлот" стал лучшим мировым авиабрендом
13:08
Путин в Сирии заявил о выводе войск
13:00
Сбитый машиной сибиряк спас женщину от грабителя
12:53
Обнародовано неприличное видео Бузовой
12:44
Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик
12:41
Киев странно отреагировал на запуск поездов в обход Украины
12:32
Названы самые добрые города России
12:12
Ужасное видео из сгоревшей квартиры Леры Массквы
11:58
Хулиганы с нунчаками устроили драку в метро Петербурга
11:56
Запад издевается над униженными российскими спортсменами
11:47
Подольская и Пресняков сделали заявление о втором ребенке
11:45
Борьба с раком дорого обошлась Абрамовичу
11:33
Генерал армии США выманил 8,5 млн у московской пенсионерки
11:23
Очаровательный сын Сергея Жукова покорил россиян (видео)
11:15
Киев предупредили о начале полномасштабной войны
11:01
Почему Меньшов воткнул нож в спину Михалкову
10:55
В Москве налетчик в маске ворвался в букмекерскую контору
10:51
Барановская в прозрачном платье пришла на детский праздник
10:42
Караченцова с кровавым месивом вместо лица опознали по билету
10:34
Российским чиновникам подняли зарплату
10:30
Леру Масскву увезли в больницу с отравлением и ожогами
10:28
"Русское лото" уличили в двойном обмане
10:08
Стала известна причина новогоднего позора Украины
10:08
Сбежавший в Лондон олигарх ищет защиты в Мосгорсуде
10:05
После паралича Катя Семенова узнала об измене мужа
09:58
Когда лопнет пузырь биткоина
09:47
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
09:36
Выяснилась главная опасность недосыпания
09:31
Врачи по ошибке вырезали грудь бизнес-леди
09:29
Аллегрова продала квартиру и уехала в Италию
09:26
Пьяный петербуржец до смерти забил сожительницу
08:58
Польша набросилась на Порошенко после подлого подрыва автобуса
08:55
В России в 2018 году резко подорожают автомобили
08:49
Певицу МакSим обвинили в разрушении семьи Воробьева
08:47
РЖД пустили все пассажирские поезда в обход Украины
08:31
В России три американских консульства возобновили выдачу виз
08:25
Украина умоляла Израиль напасть на Россию
08:19
В Киеве голый пассажир метро попытался угнать поезд (фото)
08:14
Подробности трагической гибели двукратного чемпиона мира под Москвой
08:06
В Москве на стройплощадке случился крупный пожар
08:05
Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
07:59
Под Москвой травести-диву Дукалис упекли в психушку
17:55
Чем покоряет Таисия Повалий
17:42
Матч "Спартак" – ЦСКА остановили из-за задымления
17:31
Певицу Юлию Началову поймали на странном вождении (видео)
17:02
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
16:33
Собчак досталось за руки-сардельки
16:05
В Москве начались стычки между фанатами ЦСКА и "Спартака"
15:46
В московском метро случилось ЧП
15:43
В Азербайджане трое россиян погибли в ДТП
15:26
Мария Шукшина вернулась на Первый канал
14:58
Затравленный Киркоров плюнул на злопыхателей
14:16
В московских аэропортах массово задерживают рейсы
14:10
Уральская Анджелина Джоли покорила мир пышной грудью
13:47
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
13:25
В центре Москвы из огня спасли семь человек
13:09
Кокетка Цымбалюк-Романовская вырядилась в перья после развода
12:56
Странные запросы Валерии озадачили Пригожина
12:35
Во Внуково случилось смертельное ДТП
12:28
Художник высмеял безумные шпагаты Волочковой
11:53
Известный певец попал в больницу после падения на концерте
11:30
В Москве загорелся жилой дом
11:24
Постаревшую Бузову обругали за тонны штукатурки
10:51
Что известно о победительнице "Новой фабрики звезд"
10:22
Муж пропавшей звезды "Дома-2" сделал важное заявление
10:00
Знаменитую актрису убили выстрелом в голову в центре Москвы
19:26
По поручению Собянина создана группа оперативного мониторинга ситуации с неприятными запахами
18:03
Волочковой устроили разнос за "голое" фото
17:34
Анна Седокова показала эксклюзивное видео отдыха
17:19
В США юные баскетболисты открыли стрельбу после проигранного матча
17:07
Известные актеры устроили разборки на съемках нового шоу
16:41
Жена российского футболиста умерла от рака
15:49
Орбакайте до неузнаваемости изменила памятную квартиру Пугачевой
15:17
Новая Юлия Липницкая: 15-летняя россиянка покорила мир
14:55
Массовая драка с оружием у клуба попала на видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
Кокетка Цымбалюк-Романовская вырядилась в перья после развода
Собчак опозорилась в эфире Первого канала
Волочковой устроили разнос за "голое" фото
Lifestyle

Рождественские ярмарки Европы

Фото: GLOBAL LOOK press/Robert Schlesinger
Канун Рождества в Европе – самое сказочное время в году. На центральных площадях старинных городов открываются базары, куда местные жители и туристы устремляются в поисках традиционных угощений, подарков для друзей и, конечно, за праздничным настроением.
прочитано 956 раз

Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip по просьбе Dni.Ru составили подборку из семи городов, куда можно отправиться в поисках Рождества и не разориться на поездке.

Милан

Милан – не такой очевидный итальянский город, как Рим и Венеция, но это однозначно один из лучших городов для предпраздничного путешествия. В Милан на выходные можно отправиться очень бюджетно – на одного человека выходит меньше 10 тысяч. В декабре к стандартной туристической программе прибавляются рождественские ярмарки – в городе их много, и самая крупная расположена около собора Дуомо. Ярмарки работают до 7 января, так что вы еще успеваете отправиться в сказочное рождественское путешествие.

Средняя цена на обед: 15 евро

Цена на общественный транспорт: 1 евро

Прямой перелет Москва-Милан – от 8582 рублей*. 

Жилье от 1 767 рублей на одного человека 

БерлинФото: GLOBAL LOOK press/Romy Arroyo Fernandez

Строгий Берлин в канун Рождества мерцает огнями и живет в ожидании чуда. Отправляйтесь в столицу Германии за глинтвейном, имбирными пряниками и праздничным настроением. Самая крупная ярмарка – на площади Жандарменмаркт, в самом центре города. Кроме традиционных рождественских угощений тут жарят сосиски и даже продают пиво. Кроме центральной ярмарки, локальные базары есть в каждом районе города. Ярмарки в Берлине там работают до 31 декабря, тогда как в большинстве других городов Германии – только до 24 декабря.

Средняя цена на обед: 10 евро

Цена на общественный транспорт: 2 евро

Прямой перелет Москва-Берлин – от 10 442 рублей.

Жилье от 2 232 рублей на одного человека.

Стокгольм

Для шведов Рождество – самый главный праздник в году. Весь город украшают елками, игрушками и разноцветными огнями, а в кофейнях играет рождественская музыка. Ярмарки в Стокгольме проработают до 22-23 декабря – в сам день Рождества в городе все закрыто, шведы проводят этот день в кругу семьи и друзей. Так что сейчас самое время на несколько дней слетать в Стокгольм – выпить глёга, попробовать традиционные булочки с корицей и погулять по праздничному городу.

Средняя цена на обед: 20 евро

Цена на общественный транспорт: 3 евро

Прямой перелет Москва-Стокгольм – от 14 931 рублей.

Жилье от 2202 рублей на одного человека. 

Рига

Фото: GLOBAL LOOK press

Рига – уютный европейский город, где рождественские базары работают до 7 января. Главные ярмарки – на Домской площади, на Эспланаде и площади Ливу. Для латвийцев, как и для большинства европейцев, Рождество это главный праздник в году. На улицах в это время буквально пахнет праздником – горячим вином, пряниками и сахарным миндалем. Самое сложное – успеть все это попробовать за выходные.

Средняя цена на обед: 10 евро

Цена на общественный транспорт: 2 евро

Прямой перелет Москва-Рига – от 11 777 рублей.

Жилье от 1 255 рублей на одного человека.

Будапешт

Никогда не были в Венгрии? Самое время отправиться в путешествие! Рождественские базары в Будапеште будут работать до 1 января, самые красивые – на площади  Вёрёшмарти (Vörösmarty) и у Базилики Святого Иштвана. Кроме сладостей и горячих напитков, на ярмарках можно попробовать сытные национальные блюда и выбрать подарки для родных.

Средняя цена на обед: 10 евро

Цена на общественный транспорт:  1 евро

Прямой перелет Москва-Будапешт – от 14309 рублей.

Жилье от 1256 рублей на одного человека. 

Барселона

Фото: GLOBAL LOOK press/Matthias Oesterle

В Барселоне в декабре – весенняя погода, а о Рождестве напоминают только украшения на каждом шагу. В столице Испании в это время +15 градусов и светит солнце. Так что если вы хотите погреться перед Новым годом – вам точно в Барселону. Ярмарки будут открыты до 23 декабря – здесь можно попробовать классические праздничные угощения и купить подарки к праздникам.

Средняя цена на обед: 15 евро

Цена на общественный транспорт: 2 евро

Прямой перелет Москва-Барселона от 14 356 рублей.

Жилье от 1 529 рублей на одного человека.

Таллин

Таллин в декабре похож на пряничный город – старинные дома украшены огнями, тут и там стоят домики с угощениями и подарками, и из каждого кафе звучит рождественская музыка. На Ратушной площади стоит главная елка города – ее история ведется аж с 1441 года. Вокруг елки развернулась ярмарка, где выступают артисты, работают аттракционы, а также продают угощения и сувениры. На Ратушной площади есть домик Деда Мороза, где он принимает восторженных детишек. Ярмарки по всему городу работают до 6 января.

Средняя цена на обед: 15 евро

Цена на общественный транспорт: 3 евро

Прямой перелет Москва-Таллин – от 16 582 рублей.

Жилье от 1813 р. на одного

*– цены на авиаперелеты актуальны на момент публикации материала. Анонсированы самые бюджетные предложения сайта OneTwoTrip в период с 14 по 19 декабря 2017 года. 

11 декабря 2017, 11:48

комментарии

Политика

Путин в Сирии заявил о выводе войск
Киев предупредили о начале полномасштабной войны
Польша набросилась на Порошенко после подлого подрыва автобуса
Украина умоляла Израиль напасть на Россию

Шоу-бизнес

Собчак опозорилась в эфире Первого канала
Прощание с Броневым прошло без аншлага
Лишившаяся родных Гузеева очень страдает
Корчевников поговорил о свадьбе с Ковальчук

Проишествия

Генерал армии США выманил 8,5 млн у московской пенсионерки
Врачи по ошибке вырезали грудь бизнес-леди
В Москве вычислили серийного маньяка
Кассир McDonald's избил недовольного клиента (видео)

Lifestyle

Взрослые сошли с ума от детского спектакля
Почему Меньшов воткнул нож в спину Михалкову
Подробности последних дней жизни Леонида Броневого
Умер актер Леонид Броневой
Шоу-бизнес

Странные запросы Валерии озадачили Пригожина

Звездная пара приняла участие в записи передачи "Смак"
Шоу-бизнес

Певицу МакSим обвинили в разрушении семьи Воробьева

Женщина заявила, что муж сильно изменился
Шоу-бизнес

В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка

Результаты ДНК-экспертизы не стали неожиданностью
Экономика

Борьба с раком дорого обошлась Абрамовичу

Бизнесмен отдал миллионы долларов

Гороскоп

Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным

Фоторепортажи

Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала
Барановская в прозрачном платье пришла на детский праздник
Уральская Анджелина Джоли покорила мир пышной грудью

Спорт

Запад издевается над униженными российскими спортсменами
Жена российского футболиста умерла от рака
Новая Юлия Липницкая: 15-летняя россиянка покорила мир
Мутко сменил имя

Регионы

Сбитый машиной сибиряк спас женщину от грабителя
Подробности трагической гибели двукратного чемпиона мира под Москвой
Массовая драка с оружием у клуба попала на видео
Главврач больницы выставил голых покойников на мороз
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru