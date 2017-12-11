Рождественские ярмарки Европы

Канун Рождества в Европе – самое сказочное время в году. На центральных площадях старинных городов открываются базары, куда местные жители и туристы устремляются в поисках традиционных угощений, подарков для друзей и, конечно, за праздничным настроением.

Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip по просьбе Dni.Ru составили подборку из семи городов, куда можно отправиться в поисках Рождества и не разориться на поездке.

Милан

Милан – не такой очевидный итальянский город, как Рим и Венеция, но это однозначно один из лучших городов для предпраздничного путешествия. В Милан на выходные можно отправиться очень бюджетно – на одного человека выходит меньше 10 тысяч. В декабре к стандартной туристической программе прибавляются рождественские ярмарки – в городе их много, и самая крупная расположена около собора Дуомо. Ярмарки работают до 7 января, так что вы еще успеваете отправиться в сказочное рождественское путешествие.

Средняя цена на обед: 15 евро

Цена на общественный транспорт: 1 евро

Прямой перелет Москва-Милан – от 8582 рублей*.

Жилье от 1 767 рублей на одного человека

Берлин

Строгий Берлин в канун Рождества мерцает огнями и живет в ожидании чуда. Отправляйтесь в столицу Германии за глинтвейном, имбирными пряниками и праздничным настроением. Самая крупная ярмарка – на площади Жандарменмаркт, в самом центре города. Кроме традиционных рождественских угощений тут жарят сосиски и даже продают пиво. Кроме центральной ярмарки, локальные базары есть в каждом районе города. Ярмарки в Берлине там работают до 31 декабря, тогда как в большинстве других городов Германии – только до 24 декабря.



Средняя цена на обед: 10 евро

Цена на общественный транспорт: 2 евро

Прямой перелет Москва-Берлин – от 10 442 рублей.

Жилье от 2 232 рублей на одного человека.

Стокгольм

Для шведов Рождество – самый главный праздник в году. Весь город украшают елками, игрушками и разноцветными огнями, а в кофейнях играет рождественская музыка. Ярмарки в Стокгольме проработают до 22-23 декабря – в сам день Рождества в городе все закрыто, шведы проводят этот день в кругу семьи и друзей. Так что сейчас самое время на несколько дней слетать в Стокгольм – выпить глёга, попробовать традиционные булочки с корицей и погулять по праздничному городу.

Средняя цена на обед: 20 евро

Цена на общественный транспорт: 3 евро

Прямой перелет Москва-Стокгольм – от 14 931 рублей.

Жилье от 2202 рублей на одного человека.

Рига





Рига – уютный европейский город, где рождественские базары работают до 7 января. Главные ярмарки – на Домской площади, на Эспланаде и площади Ливу. Для латвийцев, как и для большинства европейцев, Рождество это главный праздник в году. На улицах в это время буквально пахнет праздником – горячим вином, пряниками и сахарным миндалем. Самое сложное – успеть все это попробовать за выходные.

Средняя цена на обед: 10 евро

Цена на общественный транспорт: 2 евро

Прямой перелет Москва-Рига – от 11 777 рублей.

Жилье от 1 255 рублей на одного человека.

Будапешт

Никогда не были в Венгрии? Самое время отправиться в путешествие! Рождественские базары в Будапеште будут работать до 1 января, самые красивые – на площади Вёрёшмарти (Vörösmarty) и у Базилики Святого Иштвана. Кроме сладостей и горячих напитков, на ярмарках можно попробовать сытные национальные блюда и выбрать подарки для родных.

Средняя цена на обед: 10 евро

Цена на общественный транспорт: 1 евро

Прямой перелет Москва-Будапешт – от 14309 рублей.

Жилье от 1256 рублей на одного человека.

Барселона





В Барселоне в декабре – весенняя погода, а о Рождестве напоминают только украшения на каждом шагу. В столице Испании в это время +15 градусов и светит солнце. Так что если вы хотите погреться перед Новым годом – вам точно в Барселону. Ярмарки будут открыты до 23 декабря – здесь можно попробовать классические праздничные угощения и купить подарки к праздникам.

Средняя цена на обед: 15 евро

Цена на общественный транспорт: 2 евро

Прямой перелет Москва-Барселона от 14 356 рублей.

Жилье от 1 529 рублей на одного человека.

Таллин

Таллин в декабре похож на пряничный город – старинные дома украшены огнями, тут и там стоят домики с угощениями и подарками, и из каждого кафе звучит рождественская музыка. На Ратушной площади стоит главная елка города – ее история ведется аж с 1441 года. Вокруг елки развернулась ярмарка, где выступают артисты, работают аттракционы, а также продают угощения и сувениры. На Ратушной площади есть домик Деда Мороза, где он принимает восторженных детишек. Ярмарки по всему городу работают до 6 января.

Средняя цена на обед: 15 евро

Цена на общественный транспорт: 3 евро

Прямой перелет Москва-Таллин – от 16 582 рублей.

Жилье от 1813 р. на одного

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