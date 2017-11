Главные события Москвы с 10 по 16 ноября 2017 года

Суровые мужчины сойдутся в боях без правил, специалисты обсудят права и карьерные перспективы женщин, найдут заслуженных хозяев "золотые граммофоны" и заблистает наследие Эля Лисицкого. Самые интересные события Москвы – в еженедельном обзоре Dni.Ru.

10 ноября, пятница

В СК "Олимпийский" пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge. Главное событие вечера – бой между действующим чемпионом M-1 Challenge в легком весе Дамиром Исмагуловым и чемпионом двух южноамериканских организаций, бразильским бойцом Рожерио Карранка. Но это далеко не все: зрителей ждут и другие интересные поединки, которые доставят немало удовольствия всем любителям единоборств.

В гостинице Hyatt Regency Petrovsky Park пройдет Первая всероссийская премия и форум "Женщина имеет значение". Будут освещены лучшие проекты и программы российских компаний в отношении женщин, их достижений, стремлений и прав. В рамках деловой части состоится круглый стол от сообщества женщин-послов – International Women Club, стратегическая сессия при поддержке Ernst & Young и выступления представителей бизнеса и государственных лиц.





В Театральном зале Дома музыки покажут спектакль "Фетишист" режиссера Василия Бархатова по пьесе Максима Курочкина. В главных ролях – Сати Спивакова и Андрей Фомин. Это смелая и, можно сказать, экспериментальная постановка, где воедино сплетаются романтическая комедия, драма и детектив. Главный герой встречает своенравную незнакомку, которая сильно меняет его жизнь, при этом оставляя вопросы и загадки, на которые зрители смогут получить ответ лишь в финале.

В Московском частном театре драмы и комедии покажут романтическую комедию "Ангел из Баварии". Создатели обещают, что сценическое действие будет приковывать внимание зрителей каждое мгновение: их ждут неожиданные повороты сюжета, гэги, трюки, юмор. Будет много музыки и танцев, ярких костюмов и декораций, неожиданное использование приемов кино на сцене (флешбеки, перемотка назад, рапид). По сюжету герои ждут визита нотариуса, который объявит, кому из них достанется наследство. Однако не все так просто…





С 10 по 19 ноября на "Красном Октябре" пройдет выставка фотографий победителей международного конкурса Istanbul Photo Awards. В этом году на конкурс прислали более 25 тысяч работ, международное жюри выбрало 22 победителя из 17 стран. Так, например, лучшей фотографией года были признан снимок француза Фредерика Лафарга "Покидая Исламское государство" (организация, запрещенная в России). Марион Мертенс, президент жюри Istanbul Photo Awards 2017, отмечает: "Мы просмотрели множество потрясающих фотографий и cерий, представляющих широкий спектр событий прошедшего года и сфер жизни. Уровень работ очень высокий – как с журналистской, так и с художественной точки зрения. Мы весьма довольны тем, что увидели".





10 и 11 ноября в "Крокус Сити Холле" состоятся юбилейные концерты группы A’STUDIO. Программа носит название Powered by Music. Зрители увидят и почувствуют силу четырех стихий – огня, воды, ветра и солнца. Помогут в этом современная сценография и современные технологии. Зрители вместе с артистами и танцорами станут полноправными участниками шоу. "На концертах мы, естественно, исполним наши хиты, порадуем зрителей новыми песнями, а также покажем специальный номер, посвященный памяти музыкантов, с которыми мы прожили счастливые и незабываемые мгновения нашей жизни на сцене", – рассказывает основатель коллектива Байгали Серкебаев.

11 ноября, суббота

В клубе Stadium Вадим Самойлов представит свой новый сольный альбом и исполнит избранные хиты из репертуара "Агаты Кристи". Это первая самостоятельная пластинка музыканта после распада легендарной "Агаты", часть которой составляют старые наработки, которые только сейчас обрели законченную форму. Кроме музыки, поклонников порадуют и обновленным сопровождающим видео-шоу от известного режиссера Виктора Вилкса.

В Театре танца Аллы Духовой TODES покажут спектакль-сказку "Волшебная планета TODES". Это яркая и красивая танцевальная история, где оживают любимые сказки. Говорящие звери, волшебники и принцессы – все вместе это повесть о дружбе, смелости и чести.





12 ноября, воскресенье

В Государственном Кремлевском дворце пройдет XXII церемония вручения музыкальной премии "Золотой граммофон". Гостей ждут десятки именитых гостей "при параде", популярные исполнители и феерическое шоу. Кто на этот раз получит престижную награду? Можно будет узнать совсем скоро.

В "Крокус Сити Холле" даст концерт певица Ольга Кормухина. Программа под называнием "На БИС!" станет своеобразным отчетом за последние пять лет работы, а это два полноценных альбома, выступление на главном рок-фестивале страны "Нашествие" и церемонии закрытия XXII Олимпийских игр в Сочи, победа в телешоу "Две звезды" на Первом канале и получение звания заслуженной артистки России. Сама Кормухина отмечает: "Я люблю удивляться и удивлять. В мире так мало остается искреннего, настоящего, и мне хочется вернуть это людям посредством музыки".

В клубе RED выступят ветераны отечественной регги-сцены – группа Alai Oli. Музыканты обещают устроить большую reggae-ska-дискотеку. Будут исполнены зажигательные и чувственно-глубокие песни, переносящие слушателей то к индийским баньянам, то к мексиканским кактусам.

13 ноября, понедельник

На пятом этаже универмага "Цветной" в Food Market начнется фестиваль итальянской кухни, который продлится до 26 ноября. Бренд-шеф Food Market приготовил новые блюда, которые можно будет попробовать в "Кулинарной лавке". Также организаторы обещают гостям подарки и розыгрыш спа-тура в Абано-Терме.

В кинотеатре "Октябрь" состоится специальный показ фильма 1990 года "Привидение" с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. Сеанс будет проходить на языке оригинала, он приурочен ко дню рождения актрисы Вупи Голдберг, получившей "Оскар" за роль Оды Мэй Браун. Перед показом кинокритик Антон Долин прочтет лекцию, в которой расскажет о секретах оглушительной популярности фильма, зрители увидят эксклюзивное видеоинтервью автора сценария "Привидения" Брюса Джоэла Рубина, работавшего над кинолентой и мюзиклом. А исполнители главных ролей в российской постановке Павел Левкин (Сэм) и Галя Безрук (Молли) презентуют полную русскоязычную версию культовой композиции Unchained Melody.

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "На дне" по одноименному произведению Максима Горького. Даже в самых ужасных и беспросветных условиях возможны любовь, желание свободы и стремление "остаться людьми". Но жизнь преподносит очередные удары. Смогут ли сломленные люди сохранить в себе огонь и человечность?





В "Крокус Сити Холле" выступит известный британский гитарист и композитор Крис Ри. Публике будет презентован альбом Road Songs For Lovers, где музыкант возвращается к истокам – меланхоличным рок-балладам, которые принесли ему популярность. Молодой артист вышел на сцену еще в конце 70-х. Однако именно альбом Road To Hell, выпущенный в 1989 году, принес ему мировую славу. Хиты с этой пластинки Josephine, The Blue Cafe, Looking For The Summer по сей день несложно услышать по радио.

В клубе "16 тонн" выступит группа "Мураками". Этим летом коллектив покинул бессменный бас-гитарист, стоявший у творческих истоков группы. Что поменялось в музыке и атмосфере? Можно будет узнать лично. В любом случае, поклонников будут ждать лучшие хиты и новые песни, в том числе свежая композиция "Супермен".





14 ноября, вторник

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац в рамках фестиваля "Видеть музыку" Красноярский государственный театр оперы и балета покажет оперу "Кавказский пленник". Музыкальный руководитель и дирижер Владимир Рылов рассказывает: "На протяжении столетий Россия, ее поэты, писатели и композиторы слагали песнь любви, посвященную Кавказу. Эта вдохновенная песнь свидетельствует и запечатлевает неизбывную потребность взаимопонимания, взаимопостижения и взаимопрощения (…). Любовь к Кавказу, навсегда сохраненная в стихах и поэмах Пушкина и Лермонтова, повестях Толстого, накрепко и неразрывно привязывает Россию к, казалось бы, далекой и чуждой местности, к ее людям и их обычаям".



В "Крокус Сити Холле" кавер-проект Queen Classic сыграет вживую главные хиты великой группы Queen в сопровождении симфонического оркестра. Профессиональный канадский вокалист Джонни Затылни поражает сходством с Фредди Меркьюри как внешне, так и голосом, и манерой исполнения. Шоу заслуженно имеет большой успех.





15 ноября, среда

В банкетном зале "Мир" пройдет церемония вручения ежегодной международной премии в области делового туризма Business Traveller Russia and CIS Awards. В этом году компании из России и других стран поборются за победу в 38 номинациях в шести категориях: "Авиакомпания", "Аэропорт", "Отель", "Направление бизнес-путешественника", "Арсенал путешественника" и "Авто и сервисы проката". Лучших определяют те, кто активно пользуются услугами индустрии делового туризма: часто путешествующие бизнесмены, выпускники ведущих международных и российских бизнес-школ, менеджмент крупных банков, компаний, представители госкорпораций и индивидуальные путешественники. Такая система считается наиболее объективной. На торжественной церемонии гостей будет ждать гала-ужин, а также выступления артистов, лотереи, розыгрыши призов от партнеров и прочие приятные сюрпризы.





В кафе "Бардак" пройдет интерактивный поэтический вечер "Что меж печатными строками?" Актер Олег Гераськин и пианистка Елизавета Сухопарова вместе будут импровизировать стихами и музыкой на любые темы, которые зададут зрители. Слова и ноты будут сплетаться в причудливый узор, который подарит гостям эстетическое удовольствие.

В "Крокус Сити Холле" выступит австралийская певица Перукуа, получившая известность благодаря своему уникальному стилю исполнения. Некогда она успешно заявила о себе в качестве джазовой вокалистки, однако вдруг все бросила и стала изучать древние традиции и техники работы с голосом. Теперь ее творчество включает в себя классический соул, джаз, ближневосточные мотивы, электронную музыку и мелодии коренных американских индейцев. Ее музыка может менять настроение и сознание. Выступление будет сопровождаться живым оркестром.





16 ноября, четверг

В Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного советского и российского пианиста Дмитрия Алексеева, на котором будут исполнены сочинения Шопена, Скрябина и Шумана. Дмитрий – пианист-универсал, обладающий широким репертуаром от классики до джаза. В музыкальной прессе его нередко называют одним из выдающихся пианистов наших дней и "мастером живого фортепиано". "Каждый раз, выходя на сцену Большого зала Московской консерватории, испытываю ни с чем несравнимое чувство волнения и вдохновения …" – говорит о предстоящем концерте пианист.

В Государственной Третьяковской галерее и Еврейском музее и центре толерантности откроется совместный проект-выставка "Эль Лисицкий" – масштабная ретроспектива художника, во многом определившего развитие архитектуры и дизайна XX века. Публике будет представлено около 400 экспонатов из собраний российских и зарубежных музеев, частных коллекций. Ранний, "доавангардный" период творчества покажут в Еврейском музее и центре толерантности, а в Третьяковке – проуны и архитектурные проекты, эскизы проектов выставочного дизайна и фотографии. Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи отмечает: "Эль Лисицкий – важнейшая фигура в художественной культуре ХХ века. Его творчество, крайне востребованное на Западе, к сожалению, не очень хорошо известно в России. Эта выставка впервые дает возможность понять отечественному зрителю то, что сделано Лисицким".

С 16 по 19 ноября в ТВК "Тишинка" пройдет международная выставка-продажа "Восточная коллекция". Посетителей ждет большая ярмарка: будут представлены текстильные изделия, предметы декора и интерьера, сувениры ручной работы, парфюмерия и продукты питания из Индии, Китая, Японии, Азербайджана и Турции. Также публику будут ждать мастер-классы, различные активности и экспозиции галерей "Восток" и SamArt со старинной мебелью, коврами, живописью и другими видами искусства. Здесь, как на настоящем базаре, поторговаться с продавцом не только не запрещено, но и приветствуется.

В "ГлавClub Green Concert" выступит берлинская группа De-Phazz, играющая в стиле лаундж, или более точно терминологически – даунтемпо. Коллектив празднует свое 20-летие и готов сыграть все самые лучшие произведения за всю свою солидную историю. В столицу De-Phazz приедут в расширенном составе вместе с тромбонистом и перкуссионистом Отто Энгельхардом и вокалисткой Барбарой Лар.

В "Крокус Сити Холле" отметит свое 55-летие Григорий Лепс. Поклонникам, разумеется, следует ожидать лучшие песни певца, наполненные темпераментом, силой и нежностью. Скорее всего, не обойдется и без специальных гостей, которые захотят поздравить именинника.





Из новинок кино можно отметить супергеройский блокбастер "Лига справедливости". Бэтмен и Чудо-Женщина набирают к себе в команду Аквамена, Киборга и Флэша, чтобы сразиться с новой угрозой и предотвратить планетарную катастрофу, грозящую уничтожить все человечество.

Другая новинка – ужастик "Джиперс Криперс – 3". Молодому человеку придется столкнуться с неведомой тварью, которая выходит на охоту раз в 23 года и 23 дня.

Также на экраны выходит драма "Чудо", рассказывающая о мальчике Августе Пулмане, страдающим редким генетическим заболеванием – у него в прямом смысле слова нет лица. В столь раннем возрасте он уже перенес 27 операций. И вот ребенку, которого до этого всю жизнь воспитывала мать в домашних условиях, предстоит пойти в школу, к обычным детям.