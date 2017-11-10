6 лучших рецептов для "женского" завтрака

Завтракай, как королева – и делай это не только с удовольствием для вкусовых рецепторов, но и с пользой для собственной фигуры! Ведь далеко не все блюда, которые традиционно готовят по утрам, действительно удовлетворяют все запросы организма – и при этом не добавляют лишних сантиметров на талии и бедрах.

О том, что стоит есть на завтрак представительницам прекрасного пола, Dni.Ru рассказала кандидат медицинских наук, член французского общества anti-age Раиса Дарсигова.

Завтрак №1. Овсяные хлопья и маринованный лосось



Приготовить овсяные хлопья с добавлением щепотки соли, при подаче посыпать измельченными тыквенными семечками. Ломтик свежего лосося (150 граммов) нарезать тонкими ломтиками, полить лимонным соком, смазать оливковым маслом, посолить, поперчить, добавить пару веточек тимьяна и оставить мариноваться на полчаса (или на ночь, если готовить блюдо заранее).

Совет от Раисы Дарсиговой: "Вместо обычной соли можно использовать розовую гималайскую. В ней содержится свыше 80 ценных минеральных веществ, оказывающих благотворное воздействие на оздоровление и омоложение всего организма"

Завтрак №2. Органическая гречка



С вечера залить полстакана гречневой крупы горячей водой. Утром слить излишки воды, отделить треть разбухшей крупы, а остальную порцию поместить в блендер. Добавить к ней по 0,5 стакана молока и миндальных орешков, по ложечке меда, оливкового масла и семян льна, положить очищенный банан и все хорошо взбить. Выложить массу на тарелку, поместить в центр оставшуюся кашу и украсить ягодами или фруктами.

Завтрак №3. Аппетитный омлет и салат





Приготовить омлет из двух свежих яиц любимым способом, выложить на тарелку и посыпать зеленью. Отдельно смешать салат из нарезанных свежих овощей: для завтрака лучше всего подойдут помидоры, морковь, сладкий перец, брокколи, морковь, брюссельская капуста. Заправить растительным маслом на выбор (оливковым, кокосовым, льняным, конопляным) со щепоткой соли.

Завтрак №4. Нежная творожная масса



Свежий творог средней жирности (150-200 граммов) положить в чашу блендера, добавить столовую ложку натурального меда и, на выбор, очищенные и нарезанные ломтиками фрукты: лучше всего утром использовать банан, яблоко или грейпфрут. Взбить все до однородной массы и выложить в чашку. При желании фрукты можно заменить ягодами – клюквой, голубикой, брусникой.

Совет от Раисы Дарсиговой: "Оптимальный завтрак для девушки должен содержать 2/3 части медленных углеводов, 1/3 часть белка и 1/5 часть жиров (в расчете на суточную норму)"





Завтрак №5. Ржаные тосты с авокадо и кефир

Ломтики ржаного хлеба поджарить в тостере. Авокадо очистить от кожуры и косточки, затем измельчить в блендере, добавив ложечку лимонного сока, соль и молотый перец. Намазать полученной массой тосты, посыпать сверху тертым сыром. По желанию, кефир можно обогатить столовой ложкой отрубей и чайной ложкой спирулины или ламинарии.



Завтрак №6. Сочная куриная грудка с киноа



Куриное филе залить стаканом слегка подсоленной воды и выдержать 15 минут. Затем обсушить, смазать растительным маслом и натереть солью со специями. Выпекать в хорошо разогретой духовке не более 20 минут. Тем временем замоченное с вечера киноа слить, добавить овощной или мясной бульон в соотношении 1:2 и варить после закипания 15 минут. К этой крупе хорошо подходят такие приправы, как тимьян, розмарин, лайм, базилик, чили.