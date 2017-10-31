Трамп заставил американцев тратить деньги на пластическую хирургию

Новый американский президент приложил руку к внезапному всплеску интереса к пластической хирургии среди американцев. В Вашингтоне зафиксированы очереди к специалистам, работающим в области эстетической медицины. Первая леди и дети президента стали живым доказательством идеи, что удачная пластическая операция повышает социальные шансы.

Прошло не так много времени с тех пор, как пластическая хирургия стала популярна не только в среде селебрити и миллионеров. Уже 10-15 лет к увлечению пластикой присоединился средний класс – все кто пожелал подкопить денег и вложиться в себя. Логично, что активнее всего пластическая хирургия развивалась в Лос-Анджелесе, Калифорнии, Нью-Йорке. Здесь живет много состоятельных и известных американцев, зарплаты которых выгодно отличаются от провинциальных. Другое дело Вашингтон. Это – политическая столица страны. А политикам не пристало менять свою внешность в угоду моде. У политиков своя мода – не изменять себе.

Однако приход к власти Дональда Трампа заставил жителей Вашингтона пересмотреть свои взгляды. Быть молодым и красивым теперь – политический капитал, необходимость. Вашингтонские клиники сообщают, что быстро попасть на прием к пластическому хирургу не получится, придется постоять в очереди.

Известный пластический хирург Вардан Хачатрян уверен, что в США пластическая хирургия давно стала частью повседневной жизни, и такая реакция общества на политические изменения предсказуема.

"Я много учился в Америке, проходил практику, жил там, оперировал. В Штатах в принципе другое отношение к пластической хирургии. Американцы – пионеры в этой области. США активно развиваются уже лет 40, против наших 15-20. Поэтому поход к пластическому хирургу для американца сравним с походом к стоматологу. 40% операций у хорошего пластического хирурга – это повторные операции. Люди просто возвращаются через 10-12 лет сделать новую подтяжку лица, потому что это процедура которую пришло время повторить. – рассказал Варданян Dni.Ru. – Дональд Трамп в одной форме уже больше 20 лет. Думаю, он делал подтяжку, но довольно давно. Сейчас я бы посоветовал ему сделать ее снова (или впервые, если это просто удача, и он мало изменился за эти годы). А еще у него красивая семья. Молодая привлекательная жена, успешная и красивая дочь. Меланья и Иванка не скрывают, что прибегали к услугам пластического хирурга. Люди смотрят на это богатое и красивое семейство и думают: и нам тоже так надо! И готовы за это платить".





Раньше Вашингтон отличался от других регионов еще и тем, что большая часть запросов была на незаметное омоложение: люди приносили свое фото двадцатилетней давности, и просили оставить им собственное лицо, только моложе. В то время как раньше было много желающих изменить себя, стать похожими на знаменитость, например, сделать нос, как у известной актрисы. Сегодня же все стремятся к результату, который никто не назовет пластической операцией. "В идеале, должно быть ощущение, что вы уехали в отпуск на SPA-курорт, безвозвратно помолодели и просто хорошо выглядите", – говорит хирург.

Специалисты в области пластической хирургии отмечают еще один важный аспект волны интереса к подобным услугам. Дональд Трамп привлек внимание к теме внешности у людей зрелого возраста, считает пластический хирург, кандидат медицинский наук, Юрий Диков.

"Очень важно, чтобы качество жизни сохранялось. После 65 лет все вокруг расцветает новыми красками для человека, у которого есть силы и желание вести насыщенную жизнь. От того, что человек видит в зеркале, во многом зависит его отношение к себе, к своим возможностям. Если выглядишь на 20 лет моложе, подсознание тоже в это верит. Наше тело – это наш способ общения с миром. С его помощью человек передает массу информации о себе, о своих ожиданиях, мечтах, возможностях. Хотелось бы, чтобы и у нас в стране люди возраста 60+ выглядели, чувствовали и ощущали себя хорошо", – говорит он.

С другой стороны, Диков отмечает: если эти операции – дань моде, то вряд ли стоит радоваться такому положению вещей. Мода проходит, а изменения останутся с вами, возможно, навсегда.

Американские пластические хирурги утверждают, что у пациентов после пластики улучшается не только внешний вид, но и общее самочувствие. По словам Юрия Дикова, в этом тезисе есть рациональное зерно, но в конечном итоге все, конечно же, зависит от внутренней мотивации. Просто сделав шлифовку, или подтянув лицо, вряд ли изменишь жизнь. Однако внутреннее желание быть активным в сочетании с пластической хирургией, несомненно оказывают целебный эффект и в плане здоровья, и в плане социальной жизни.

Поскольку восприятие пластической хирургии лежит на стыке медицины и психологии, мы обратились за комментарием к клиническому психологу, кандидату психологических наук Люцие Сулеймановой.

"Несмотря на то, что основное внимание СМИ, политологов и общественных деятелей приковано к политической деятельности нового президента, иногда бывают приятные исключения. И тогда мы узнаем, например, что, оказывается, пребывание Трампа на посту главы администрации имеет не только политические последствия для всего мира, но и "косметологические" – для отдельно взятого города Вашингтона. Собственно, это не такая уж и новость – следование людей за лидером в фарватере его увлечений, пристрастий и взглядов на жизнь. Мы помним повальное увлечение теннисом в период ельцинского президентства и знаем, как популярны сейчас разные виды борьбы. Важно какой тренд, вольно или невольно, продвигает лидер", – говорит Сулейманова.

Тренд "вечной молодости" – это то, что актуально сейчас. Как пишут СМИ, моложавый внешний вид сегодня считается одним из признаков конкурентоспособности. "А Трамп и его семья являются олицетворением идеи удержания персональной конкурентоспособности на стабильно высоком уровне, в том числе, с помощью достижений современной медицины. Это не может не заражать людей, – уверена психолог. – Харизма лидера всегда заразительна и обладает "разрешающим" свойством – эдаким благословением на сходные действия и подражание образу жизни. В этом ответственность больших политиков: понимать, что именно ты продвигаешь "в массы". В случае с Трампом, пластические хирурги Вашингтона получили дополнительную работу, его жители – посмотрели на себя с точки зрения "почему бы и нет?" Тренд "вечной молодости" раскрутился еще на один виток."



Рост популярности пластической хирургии подтверждает, что мы вошли в эпоху пластической хирургии и пути назад нет. Индустрия красоты реагирует на мельчайшие изменения вкусов и запросов. Сейчас в моде все натуральное, и хорошие хирурги порекомендуют вам остаться со своим лицом, только помолодевшим. Американцы видят высокие скулы Меланьи Трамп и выстраиваются в очереди за такими же. Все потому, что красота и ухоженность стали обязательными символами успеха.

В пользу этой мысли говорит исследование Университета Джона Хопкинса в Балтиморе. Его результаты сообщают, что люди, постоянно делающие косметологические процедуры, или прошедшие через пластику, становятся на 10 процентов успешнее. Исследование проводилось вслепую таким образом, чтобы участники не знали ни смысла, ни цели исследования. Исследователи отмечают, что красивых людей реже штрафуют, с большим удовольствием принимают на работу, и они чаще некрасивых получают положительные судебные решения.