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Lifestyle

Чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов прошел в Москве

Валерио Колантони и Моника Нигро. Фото: Светозар Андреев
28 октября в Государственном Кремлевском дворце прошел чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов. Пятьдесят один дуэт из мировой элиты танцевального спорта вышли в этот день на главный паркет России.
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Для кого-то впервые сбылась мечта станцевать в столь уникальном месте. Многим прежде доводилось танцевать в Кремлевском дворце. Все танцоры отмечали после соревнования, что испытали истинное наслаждение от выступления, независимо от того, на каком месте в итоге оказались. Великолепная организация, изящный конферанс неизменного ведущего Станислава Попова, живая музыка в специальной аранжировке Семена Мильштейна, теплая, радушная российская публика и звездный состав как участников турнира, так и судей на паркете, превратили спортивное соревнование в яркий и незабываемый праздник бального танца.

Фото: Иван Иванович

Самое большое представительство было у российской команды, как хозяйки турнира. Свое мастерство продемонстрировали на паркете одиннадцать дуэтов из разных городов нашей страны. Среди них были те, кто еще совсем недавно выступал в категории любителей и те, кто уже много лет отстаивают честь российской танцевальной школы на международных профессиональных турнирах.

Виктор да Силва и Анна Мельникова. Фото: Алексей Исмагилов

Александр Жиратков и Ирина Новожилова – один из самых опытных российских дуэтов, продемонстрировали великолепную подготовку, были в отличной спортивной форме и танцевали на эмоциональном подъеме. Пара вышла в финал. Их быстрый вальс и квикстеп публика встречала шквалом аплодисментов.

Александр Жиратков и Ирина Новожилова. Фото: Елена Анашина

Места на пьедестале почета распределились традиционно, к такой расстановке сил в европейских профессиональных танцах спортсмены, эксперты и зрители уже успели привыкнуть. На первую ступень в девятый раз поднялись непревзойденные мастера вальса, танго и фокстрота танцоры из США Арунас Бижокас и Катюша Демидова. Их постоянные соседи по подиуму и товарищи по команде Виктор Фанг и Анастасия Муравьева оставили за собой серебряные награды, а бронзовые медали достались Андреа и Саре Гиджиарелли, защищавшим честь британского флага.

<a title=Остин Джосон и Нино Дзнеладзе. Фото: Елена Анашина">

В полуфинале самого престижного турнира года Россия имела самое широкое представительство. На этом этапе соревновались сразу пять российских пар. Кроме уже названных финалистов, это были Станислав Зелянина и Ирина Черепанова, они разделили девятое место с азербайджанским дуэтом; Сергей Сутырин и Наталья Сажина, набравшие одинаковое число очком с польскими танцорами (11 место); Николай Говоров и Евгения Толстая (18 место) и замкнувшие список полуфиналистов Александр Островский с Мариной Керенцевой.

Арсен Агамалян и Оксана Васильева. Фото: Светозар Андреев

Сергей Сутырин и Наталья Сажина поделились с нами своими впечатлениями по окончании соревнований.

Сергей: "Наверное, впервые мне было так приятно танцевать в Кремле. В окружении таких пар. Публика была очень теплой и приветливой".

Наталья: "Мы очень довольны своим результатом, потому что мы подтвердили свой статус полуфиналистов".

Сергей: "Доказали, что это было не случайно".

Наталья: "Мы очень довольны, что нам удалось это сделать у нас в России. Очень много наших знакомых присутствовали в зале, и нам было безумно приятно здесь танцевать".

Сергей: "Сегодня нам удалось танцевать очень совместно, мы были единым целым. Это то, над чем мы работали в последнее время. Нам самим было приятно, мы получили удовольствие".

Виктор Фанг и Анастасия Муравьева. Фото: Светозар Андреев

В этот же вечер на Кремлевском паркете проходило еще одно соревнование – Кубок Кремля по латиноамериканским танцам среди любителей. Туры чемпионата мира и Кубка чередовались. На смену сдержанной элегантности стандарта приходила жгучая страсть и южная эмоциональность латины. Для зрителей это был настоящий праздник танца во всем его многообразии и великолепии. А для участников Кубка Кремля — уникальная возможность, выйти на один из самых престижных паркетов мира, чтобы продемонстрировать свое мастерство и выступить рядом с профессионалами, мировыми лидерами стандарта. Для спортсменов, выступающих пока в категории любителей, это был не только бесценный опыт, но огромное счастье, сбывшаяся мечта и награда за тяжелый труд. Обладателями Кубка Кремля стали Остин Джосон и Нино Дзнеладзе, выступавшие за США. Победители рассказали о своих ощущениях.

Награждение победителей чемпионата мира по европейским танцам 2017. Фото: Фото: Светозар Андреев

Нино Дзнеладзе: "Сегодня мы танцевали в Кремле второй раз. Впервые это было два года назад. Как и тогда сегодня нас потрясла великолепная атмосфера этого зала и музыка. От неё постоянно были мурашки по коже. И зрители очень теплые. Нам очень приятно было сегодня для них танцевать. Мы очень рады нашей победе. Особенно приятно, что мы одержали ее в таком месте, в самом сердце Москвы, в Кремле".

Турнир по латиноамериканским танцам сопровождали признанные мастера латинской музыки, виртуозные исполнители самбы, румбы, джайва, ча-ча-ча и пасодобля — участники коллектива "Семь ветров" под руководством Георгия Мушеева. 

Организатор чемпионата 2017 – заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC Станислав Попов. Замечательный праздник состоялся благодаря Генеральному партнеру – "Газпромбанк" (АО), официальному партнеру – Авиакомпания NordStar, информационному партнеру – Дни.ру.

31 октября 2017, 10:26

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