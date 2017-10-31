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Lifestyle

Межев: уют и роскошь французских Альп

Фото: пресс-служба MegeveTourisme
По легенде, которую местные жители по сей день передают из уст в уста, Межев основан на крови убитого дракона. Первое упоминания местности датируется 1202 годом. Любительница горных пейзажей швейцарского Санкт-Морица Баронесса Ноэми де Ротшильд впервые посетила Межев в 1912 году и по достоинству оценила красоту савойской деревни. Благодаря архитектору Анри-Жак Ле Мему в 1921 году здесь появился первый отель класса люкс, а к 1927 году было спроектировано более двухсот шале. По сей день некоторые земли находятся во владении семьи Ротшильдов.
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Этот старинный французский городок обладает особенным шармом и притягательностью. Атмосфера савойской деревушки в сочетании с современными развлечениями не оставляет ни единого шанса остаться равнодушным.

Фото: Дни.Ру

Сегодня Межев – это один из популярнейших горнолыжных курортов, находящийся в топе французских Альп. Сезон длится с середины декабря по середину апреля, а его пик приходится на январь. Расположенный между горными массивами Шен Дэз Аравис и Монблан, Межев простирается на 45 километров. Согласно общепринятой этимологии название Межев переводится с латинского как "в середине вод", ведь он расположен между потоками рек Glapet и Plannay. В деревне проживают около 3500 местных жителей, в сезон количество людей возрастает до 35 тысяч.

Трассы

Фото: пресс-служба MegeveTourisme

Наряду с соседними курортами Межев образует единую цепь Эвазьон Мон Блан (фр. Evasion Mont Blanc) длиной около 400 километров. К услугам любителей активного отдыха предоставлены 235 трасс, среди которых 45 зеленых, 65 голубых, 91 красная и 34 черных. Также имеется 8 отгороженных зон для новичков, 7 снежных парков для сноубордистов, 4 зоны для беговых лыж и 107 подъемников. Около 400 инструкторов готовы к сопровождению и обучению посетителей. В Межеве есть несколько престижных школ для начинающих, в том числе детей от 4-х лет. Регулярное обновление снежного покрова обеспечивают 673 снежные пушки, а панорамный вид на Монблан придает катанию дополнительную изюминку.

Развлечения

Фото: пресс-служба MegeveTourisme

Помимо ухоженных горных трасс на любой вкус в Межеве работает около 200 магазинов и бутиков, 80 ресторанов (из них 3 обладатели звезд Мишлен), 3 кинотеатра, 2 музея, библиотека, галереи, салоны красоты, казино и спа-центры. Если вы устали от катания на лыжах или сноуборде, то здесь можно попробовать такие традиционные зимние забавы как снежное поло и снежный гольф. Также вас ждут катания на санях, коньках,  собачьих упряжках, параглайдинг и полет на маленьком трехместном самолете вокруг Монблан. Но главное местное развлечение – это катание в повозке на лошадях.

Фото: пресс-служба MegeveTourisme

Лучше всего начать знакомство с деревней именно с последнего варианта, ведь куда приятнее осматривать достопримечательности под размеренный стук копыт по брусчатке, накрывшись уютным шерстяным одеялом. Не удивительно, что активных лыжников в Межеве меньше половины, ведь даже не катаясь в горах, здесь не будет скучно, и каждый найдет развлечение на свой вкус. 

Le Palais

Фото: пресс-служба MegeveTourisme

Ле Пале – крупнейший оздоровительный центр в Альпах. Центр предлагает к услугам посетителей фитнес-зал на 1000 м2, скалодром, несколько саун, хамамов, крытых бассейнов и открытый горячий бассейн с джакузи площадью 100 м2. Всего центр может вместить до 7400 человек. После активного отдыха что может быть лучше согревающей бани и панорамного вида на заснеженные горы в джакузи под открытым небом.

M de Megeve

Фото: пресс-служба MegeveTourisme

Роскошный пятизвездочный отель в центре Межева расположен в 100 метрах от подъемника Шамоа. К услугам гостей предоставляется бар, ресторан и спа-центр, включающий в себя бассейн, джакузи, сауну и хамам. Номера оформлены в едином стиле шале: натуральное дерево, побеленные стены, одеяла и пледы из 100% шерсти. В номерах все регулируется с помощью электроники, начиная от степени освещения разных зон и заканчивая открытием штор. На всей территории предоставляется бесплатный Wi-Fi. Бар при отеле открыт весь день и расположен перед настоящим камином, а в ресторане вам предложат традиционные савойские деликатесы, блюда на гриле, фондю из выдержанных и молодых сыров и обширную карту вин. Всего в отеле 42 номера, цены варьируются от 719 до 2500 евро в сутки. По запросу отель предоставляет своим гостям трансфер и парковочное место. И сюда можно приезжать с животными.

Вид из ресторана l'ideal. Фото: Дни.Ру

Как добраться

Ближайший аэропорт располагается в Женеве в 80 км от Межева. Из Женевы можно добраться на регулярном автобусе, на такси или вертолете. Также в 12 км от курорта расположена железнодорожная станция  Sallanches. На автомобиле следует добираться по автомагистрали А40.

Автор: Анна Савченко31 октября 2017, 10:13

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