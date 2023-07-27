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Четверг 27 июля

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В Хабаровске девочка выпала из окна седьмого этажа

В Хабаровске девочка выпала из окна седьмого этажа
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Пятилетний ребенок упал с седьмого этажа. К счастью, девочка осталась жива. По данным RT, с множественными повреждениями ее доставили в больницу.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", семья ужинала, когда матери позвонили по телефону. Она вышла из кухни, оставив дочь одну. Окно было открыто, а диван стоял к нему вплотную. Малышка воспользовалась моментом.

Отмечается, что мать стоит на учете за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По данным VSE42.ru, отец не проживает с семьей. Организована проверка.

27 июля 2023, 10:14
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
РИА "Новости"✓ Надежный источник

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