Раскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой

Умерла звезда советского кино Тесты Басков и Немоляева выступили против убийств Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Среда 12 июля

20:12Раскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой 19:25"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка 16:49"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек 15:49Певица Ханна назвала себя плохой мамой 12:47В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву 12:18Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину 12:17Мать убила отца на его глазах: в Омской области ребенок потерял рассудок 11:56В Москве задержали мужчину за попытку изнасилования двух незнакомок 11:03На Сахалине стая бродячих собак напала на ребенка 10:43В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные постройки 10:09Андрей Аршавин рассказал о двух своих сильных сторонах: Секс и юмор 08:51В детских садах Орска произошло массовое отравление детей 08:03Чай: 5 интересных фактов о любимом напитке 06:139% новостроек сосредоточено в центре города 04:15Врач развеяла мифы о повышенном давлении: главные ошибки гипертоников 02:07Как законно обустроить антресоль 00:05Киркорову и не снилось: огромные накладки на зубы стали трендом у звезд 22:03Хирург оценил стоимость пластических операций Надежды Бабкиной 19:40Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой 19:30Evolute: самый бюджетный электрокар 19:10Почему родственники Нонны Мордюковой ополчились друг на друга из-за квартиры 19:00Чтоб жить целый век: 49-летний Фомин узнал уникальную формулу долголетия 18:20Нейрохирург оценил шансы сына Ефремова после трепанации черепа 15:50Гринева рассказала о полученном в семилетнем браке со Звягинцевым богатстве 15:14"Как женщина после родов": потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой 12:10Караул, ограбили! Взломщики ворвались к матери певицы Бейонсе 10:55"Затопило квартиры до седьмого этажа": последствия аномального ливня в Нижнем Новгороде 09:23Отдых на море – 2023: цены на жилье 06:19Скидки на жилье в Москве достигают 40% 02:03Средняя цена покупки квартиры – 16 млн 00:23Первый канал официально подтвердил появление Гузеевой в новых выпусках "Давай поженимся!" 20:37Таролог предрекла крах отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека 17:00Сын Михаила Ефремова перенес трепанацию черепа 16:50Бывший солист группы "Челси" рассказал о совершенной в молодости ошибке 16:30Ольга Орлова страдает от последствий кесарева после родов 14:58Попал в реанимацию: Московский школьник сильно напился на выпускном 14:29"Забудьте про Израиль": врач рекомендовал больной Пугачевой остаться на ПМЖ в Латвии 14:29В Пермском крае юноши изнасиловали и подожгли 15-летнюю девушку 13:32Состояние ухудшилось: сына Ефремова после операции настигла новая беда 13:18В Москве ребенок съел гриб во время прогулки и попал в больницу 12:41"Год назад даже и не думал": Прилучный поделился трогательными кадрами с младшим сыном 12:39В Санкт-Петербурге сгорел склад на площади 3,5 тысячи "квадратов" 12:08Внешность Ковальчук удивила публику: Она вообще рожала? 11:13Как выбрать профессиональных ремонтников: объяснил эксперт 10:30Бьянка обвинила известного артиста в сексуальных домогательствах: Каждый его знает 09:40За что готовы переплачивать арендаторы квартир 09:20Пластическая хирургия колен: что за тренд? 09:00"Я не Киркоров и не Табаков": Гринева рассказала о роли блата для карьеры 08:40Запросы и ожидания: чего хотят одинокие и замужние женщины от пластической хирургии 08:20Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом-красавцем
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Раскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой

Раскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой
141

Наталья Бочкарева могла употреблять наркотики.

В среду, 12 июля, стало известно смерти дочери бывшего главы Пензенской области. Тело наследницы чиновника обнаружили накануне в ее московской квартире. Женщины не стало на 45-ом году жизни.

Дочь Василия Бочкарева постоянно проживала в столице и занималась бизнесом. В частности, она владела долями в предприятиях по выпечке мучных изделий, а также по заготовке древесины.

Наталью Бочкареву обнаружили оперативные службы после обращения консьержа жилого дома. Сотрудница забила тревогу, когда Наталья Бочкарева перестала выходить на связь.

Изначально подробности смерти наследницы главы Пензенского региона не раскрывались, однако Пятый канал сообщает, что женщина могла употреблять наркотики. При этом не исключено, что смерть наступила из-за проблем с сердцем.

По словам консьержки, тело Натальи Бочкаревой было обнаружено в ванной. Женщина успела разглядеть только посиневшую ногу, когда вошла в квартиру.

Также не исключено, что незадолго до смерти дочь чиновника могла получить рану в области лица. Известно, что она появлялась на публике в маске и кепке. К слову, Наталья Бочкарева запомнилась широкой аудитории из-за ряда скандалов.

В частности, женщина разбила дорогостоящий люксовый автомобиль после расставания с парнем. Кроме того, она лишилась крупной суммы денег, связавшись с гадалкой.

12 июля 2023, 20:12
Фото: pixabay.com
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву

В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву

В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву
В Москве нашли тело дочери бывшего губернатора Пензенской области.

Мать убила отца на его глазах: в Омской области ребенок потерял рассудок

Мать убила отца на его глазах: в Омской области ребенок потерял рассудок
Дети шести и трех лет стали свидетелями убийства.

В Москве задержали мужчину за попытку изнасилования двух незнакомок

В Москве задержали мужчину за попытку изнасилования двух незнакомок
В Москве поймали мужчину, который пытался изнасиловать двух женщин.

На Сахалине стая бродячих собак напала на ребенка

На Сахалине стая бродячих собак напала на ребенка
В городе Углегорск на Сахалине стая бродячих собак терроризирует жителей.

В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные постройки

В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные постройки
Рано утром в среду в подмосковном Солнечногорске произошло возгорание деревянных построек хозяйственного назначения.

Выбор читателей

11/07ВтрДворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой 11/07ВтрПервый канал официально подтвердил появление Гузеевой в новых выпусках "Давай поженимся!" 11/07ВтрГринева рассказала о полученном в семилетнем браке со Звягинцевым богатстве 11/07Втр"Как женщина после родов": потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой 12/07СрдЧто случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину 11/07ВтрНейрохирург оценил шансы сына Ефремова после трепанации черепа