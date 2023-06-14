В Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой

Всего за помощью к медикам обратились 35 человек.

В Иркутской области зафиксировано массовое отравление шаурмой. Об этом в своем телеграмм-канала сообщил глава региона Игорь Кобзев. По словам губернатора, госпитализировано десять человек.

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Братск, уточняет телеканал "360". Медицинская помощь понадобилась посетителям одного из местных кафе.

По данным RT, среди пострадавших – пятеро детей. Они находятся в Братской детской клинической больнице. Еще пять взрослых получают лечение в инфекционном отделении больницы №5.

Некоторым отравившимся госпитализация не потребовалась. Всего за помощью к медикам обратились 35 человек, отмечает телеканал "Царьград". Ситуация находится на личном контроле губернатора Иркутской области и профильных ведомств.