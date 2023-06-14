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Среда 14 июня

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Наводнение в Сочи: река Мацеста вышла из берегов

Наводнение в Сочи: река Мацеста вышла из берегов
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В Сочи из-за разлива реки пострадал газопровод.

В среду, 14 июня, жители Сочи столкнулись со стихийным бедствием. После обильных ливней река Мацеста вышла из берегов и затопила город. Кадры с места чрезвычайного происшествия публикует Пятый канал.

Наводнение в Сочи началось примерно в четыре часа утра. Под водой оказались придомовые территории и часть дорожной сети города-курорта. Пострадал газопровод. Об этом сообщает портал VSE42.RU.

В Хостинском районе Сочи вышедшая из берегов река Мацеста также залила цокольные помещения и добралась до первых этажей зданий. В воде оказались автомобили. В городе действует штормовое предупреждение, уточняет телеканал "Царьград" со ссылкой на региональные власти.

14 июня 2023, 11:40
Фото: George Zakharchuk / Russian Look / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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