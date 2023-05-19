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Пятница 19 мая

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Угрожал убить девушку в прямом эфире: в Волгограде поймали треш-блогера

Угрожал убить девушку в прямом эфире: в Волгограде поймали треш-блогера
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Мужчина вел трансляцию в социальных сетях, во время которой показывал насилие.

В полицию обратились люди, которые узнали о стриме блогера, держащего на мушке пистолета девушку. Издевательства над ней он транслировал в социальных сетях, сообщает RT.

Правоохранители выяснили, что дело происходит в Волгограде и задержали насильника. По данным Пятого канала, 18 мая мужчина пришел в гости к знакомой, запустил трансляцию и начал над ней издеваться – избивал и угрожал убийством. В этот момент блогер находился под воздействием запрещенных веществ.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Потерпевшей оказана медицинская помощь. Об этом сообщает Радио 1.

19 мая 2023, 11:28
Фото: Petrov Sergey / news.ru via Global Look Press / www.globallookpress.com
РИА "Новости"✓ Надежный источник

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