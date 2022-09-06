"Умирала долго и мучительно": вооруженный неадекват убил соседскую козу

В подмосковной деревне Дядьково неадекват с оружием учинил жестокую расправу над невинным животным. Соседская коза паслась возле картофельного поля и внезапно получила пулю. "Козочка умирала долго и мучительно", — передает информацию интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Согласно поступившим сведениям, совесть убийцу не гложет. Он равнодушно скрылся с места стрельбы и отказался выплачивать компенсацию хозяину своей жертвы.
Отметим, что наряду с бессердечными неадекватными лицами в России есть люди, не лишенные сострадания. Так, в ХМАО на прошлой неделе провели благотворительную акцию по сбору корма для бездомных животных. Информацию о событии транслировал сайт URA.RU.