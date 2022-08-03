14 раз пырнула острием: многодетная мать вонзила в грудь девочки шило

В селе Кульча Новосибирской области две женщины сцепились на почве ревности. Мужчина оставил свою сожительницу, у которой четверо детей, и проявил интерес к ее соседке. В итоге обиженная брошенка заявилась домой к сопернице и пырнула шилом ее дочь, передает "Царьград".
Исход оказался печальным: 15-летней девочке фактически распороли грудь. Телеканал "360" отмечает, что нападавшая 14 раз пырнула острием ребенка. На место прибыла скорая помощь и забрала потерпевшую. В отношении ревнивой дебоширки возбуждено уголовное дело.