Пьяный забияка распорол грудь соседа здоровенной иглой

Сотрудники Краснодарской больницы обратились в полицию с жуткой историей. В медучреждение поступил пациент с колото-резаным ранением. Предварительно этот человек сцепился на улице со своим соседом, который в процессе драки схватил шило и бросился в атаку. Гражданин распорол грудь противника инструментом. Несколько раз он протыкал тело здоровенной иглой.
Царьград сообщает, что подозреваемый задержан ввиду возбуждения уголовного дела. Забияка признался, что был пьян, когда наносил противнику увечья. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.