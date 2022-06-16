"Разрыв печени": прибитую лошадиным копытом девочку заново собрали врачи

На операционном столе Одинцовской областной больницы оказалась совсем юная пациентка, которую прибила копытом лошадь. 11-летняя наездница получила сильный удар по органам, ее экстренно доставили к хирургам. Как передает телеканал "360", у девочки открылось внутреннее кровотечение.
Врачи практически собрали ребенка заново — "ушили разрыв печени", с помощью прибора реинфузии крови спасли жизнь, также была использована донорская кровь. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщает, что дальнейшее лечение оказалось результативным. Пострадавшая идет на поправку и скоро вернется домой.