"Вышел из-за угла и начал стрелять": установлена личность зачинщика массового убийства в магазине США

В американском штате Вирджиния 22 ноября произошло массовое убийство. Преступник открыл огонь по сотрудникам магазина Walmart, которые собрались на работе в комнате отдыха накануне ночной смены. Как отмечал портал URA.RU, на место происшествия направили десятки карет скорой помощи.
Сайт VSE42.RU передавал предварительные данные о смерти десяти человек. Спустя время стало известно, что жертв зафиксировано меньше. Погибшими считаются шестеро, не считая самого стрелка. Совершив злодеяние, душегуб покончил с собой.
Ранее телеканал "360" транслировал версию о том, что убийцей стал сотрудник магазина Walmart. Она подтвердилась. Согласно сообщениям таблоидов, преступление совершил 31-летний Андре Бинг, работавший в компании с 2010 года. Он занимал должность управляющего.
Экс-коллеги дали стрелку нелестную характеристику. По их словам, Бинг был странным и отличался параноидальными склонностями: даже заклеил камеру на телефоне в страхе, что за ним следят власти США.
"Он просто вышел из-за угла и начал стрелять", — рассказала чудом выжившая сотрудница Walmart. Существует мнение, что перед убийством Андре Бинг составил список коллег, с которыми хотел расправиться.