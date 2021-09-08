Частично обрушевшийся после взрыва дом в Ногинске подлежит восстановлению

Вице-губернатор Подмосковья Евгения Хромушин заявил, что обрушившийся дом в Ногинске подлежит восстановлению. Правда, окончательно это будет известно завтра. "В 12 часов дня будет заключение "Струн" (диагностический комплекс. – Прим. ред.)", – цитируют его "Вести Подмосковья".



Напомним, утром 8 сентября в подмосковном Ногинске прогремел взрыв. Предположительно, причиной стал газ. Обстоятельства случившегося выясняются. Жертвой взрыва, по официальным данным, стали два человека, еще 17 пострадали, а шестеро пропали без вести.