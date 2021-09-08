В Ногинске из-под завалов извлекли тело второго погибшего

Появились новые данные о трагедии, которая произошла в Ногинске. Пресса распространяет информацию о том, что из-под завалов тело второго погибшего.
Стоит отметить, что сообщение о жертвах в результате взрыва были подтверждены. На текущий момент пострадавшими числятся 13 человек, передает RT.
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