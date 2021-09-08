Выбитые стекла и обломки: Жуткие кадры после взрыва в Ногинске

Взрыв в Ногинске прогремел в 6:55 8 сентября. Свидетели трагедии поделились ужасными подробностями ЧП.

По словам местной жительницы, сначала на месте ЧП не было спецтехники. Спасатели просто развернули длинную лестницу, приставили к торцу дома и полезли вытаскивать людей. Сотрудники экстренных служб звонили жильцам, чтобы понять, кто остался цел после взрыва в Ногинске.

Позже на место происшествия были направлены отряды "Лидер" и "Центроспас". Для обследования девятиэтажного дома отправили диагностический комплекс "Струна". Это прибор, определяющий, насколько безопасно находится в здании.

Под завалами дома 9а по улице 28-го Июня, предположительно, могут находиться три человека. Ранее стало о двух погибших в результате взрыва в Ногинске. Также Минздрав Подмосковья сообщил о восьми пострадавших.

Подмосковная полиция поможет оперативно восстановить утраченные и испорченные документы после взрыва в жилом доме в Ногинске. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Виновнику грозит до десяти лет лишения свободы. В МЧС предполагают, что причиной случившегося стал взрыв газа.