Выбитые стекла и обломки: Жуткие кадры после взрыва в Ногинске

По словам местной жительницы, сначала на месте ЧП не было спецтехники. Спасатели просто развернули длинную лестницу, приставили к торцу дома и полезли вытаскивать людей. Сотрудники экстренных служб звонили жильцам, чтобы понять, кто остался цел после взрыва в Ногинске.
Позже на место происшествия были направлены отряды "Лидер" и "Центроспас". Для обследования девятиэтажного дома отправили диагностический комплекс "Струна". Это прибор, определяющий, насколько безопасно находится в здании.
Под завалами дома 9а по улице 28-го Июня, предположительно, могут находиться три человека. Ранее стало о двух погибших в результате взрыва в Ногинске. Также Минздрав Подмосковья сообщил о восьми пострадавших.
Подмосковная полиция поможет оперативно восстановить утраченные и испорченные документы после взрыва в жилом доме в Ногинске. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Виновнику грозит до десяти лет лишения свободы. В МЧС предполагают, что причиной случившегося стал взрыв газа.
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