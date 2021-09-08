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Происшествия
Взрыв в Ногинске: все подробности и причины трагедии

Взрыв в Ногинске: все подробности и причины трагедии

Появились детали жуткого происшествия. По имеющейся информации, взрыв в Ногинске унес жизни двух человек.
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Спасатели продолжают разбирать завалы девятиэтажного дома 9а на улице 28-го Июня. Выяснилось, что эпицентром взрыва в Ногинске стала квартира на третьем этаже. В результате ЧП разрушены пять квартир на двух этажах, практически выбита торцевая стена дома.

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По предварительным данным, жертвами трагедии стали два человека. Минздрав Подмосковья сообщил о восьми пострадавших. Среди них двое детей – это девочки пяти и десяти лет. Всех их положили в местные больницы.

Рассматриваются две версии взрыва в Ногинске. В МЧС предполагают, что причиной случившегося стал взрыв газа. По словам местных жителей, один из жильцов дома мог греться, включив газовую плиту. По второй версии, кто-то забыл выключить с вечера газ. А утром, включив свет, прошла искра. В Сети уже появилось видео с моментом взрыва в Ногинске.

Жительница дома, стоящего рядом с тем, в котором произошел взрыв, поделилась подробностями трагедии. Женщина рассказала, что звук взрыва был очень страшным. Вся ее семья просто подскочила. Был жуткий грохот. Она поведала, что первые полчаса после ЧП на месте не было никакой спецтехники – она подъехала позже.

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновнику грозит до десяти лет. На место ЧП вылетел губернатор региона Андрей Воробьев и заместитель Министра МЧС России Илья Денисов. Двухподъездная девятиэтажка была построена в 2002 году.

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Фото: МЧС / ТАСС
Автор: 8 сентября 2021, 10:20 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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