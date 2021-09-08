На востоке Москвы в выселенном доме произошел пожар

Трагедия произошла на востоке российской столицы. Сообщается, что в выселенном доме произошел пожар.
В результате случившегося погиб гражданин, передает телеканал "360". В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются специалисты.
Трагедия произошла на востоке российской столицы. Сообщается, что в выселенном доме произошел пожар.
В результате случившегося погиб гражданин, передает телеканал "360". В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются специалисты.
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