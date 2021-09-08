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Происшествия

На востоке Москвы в выселенном доме произошел пожар

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Трагедия произошла на востоке российской столицы. Сообщается, что в выселенном доме произошел пожар.

В результате случившегося погиб гражданин, передает телеканал "360". В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются специалисты.

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Автор: 8 сентября 2021, 09:28 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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