В подмосковном Видном поймали налетчиков на автомойку

В Московской области полиция поймала налетчиков, пытавшихся проникнуть в офисное здание автомойки. Полиция знала о нападении заранее, поэтому эвакуировала всех работников и подготовила засаду.
Во время задержания у преступников изъяли два помповых ружья и монтировку. Оружие отправили на экспертизу. Как сообщает "Подмосковье сегодня", на налетчиков завели уголовное дело. Всех троих заключили под стражу.
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