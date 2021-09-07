Алтайские подростки "в шутку" облили бензином друга и подожгли

В Алтайском крае подростки решили подшутить над своим товарищем и облили его бензином, а затем подожгли. В результате "шутки" 14-летний мальчик получил ожоги 50% тела. Ребенка доставили в больницу.
Как сообщает телеканал "360", полиция возбудила против шутников уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Ведется следствие.
Популярные темы форума
Нужна ли такая жена?
Что делать если жена ушла к другому?
Соседи мешают спать
Машина или развод
Максим вышла из больницы
Хочу увеличить грудь
Ломбард
африканцы на этаже
спортзал
Норкин женился во второй раз