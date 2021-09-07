Алтайские подростки "в шутку" облили бензином друга и подожгли

В Алтайском крае подростки решили подшутить над своим товарищем и облили его бензином, а затем подожгли. В результате "шутки" 14-летний мальчик получил ожоги 50% тела. Ребенка доставили в больницу.

Как сообщает телеканал "360", полиция возбудила против шутников уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Ведется следствие.