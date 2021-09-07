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Происшествия

Алтайские подростки "в шутку" облили бензином друга и подожгли

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В Алтайском крае подростки решили подшутить над своим товарищем и облили его бензином, а затем подожгли. В результате "шутки" 14-летний мальчик получил ожоги 50% тела. Ребенка доставили в больницу.

Как сообщает телеканал "360", полиция возбудила против шутников уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Ведется следствие.

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7 сентября 2021, 12:16 Источник: Пресс-служба следственного управления СК РФ по Алтайскому краю ✓ Надежный источник

комментарии

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"Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".=
неосторожно пошутили,неосторожно облили,неосторожно подожгли ?????
В результате "шутки" 14-летний мальчик получил ожоги 50% тела.
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Рашка христоббллляяддссккааяя и ееббааннууттааяя
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