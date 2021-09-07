Под Петербургом нашли обезглавленный труп мужчины

В Ленинградской области нашли тело мужчины. В Тосненском районе у станции "Поповка" кустах обнаружили труп без головы. Верхняя часть тела валялась неподалеку.
Как сообщает телеканал "360", покойник лежал вдоль путей. В покойнике опознали мужчину, пропавшего в конце мая этого года.
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