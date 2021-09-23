Трупы женщины и двоих детей нашли в квартире в Свердловской области

В Свердловской области пожарные обнаружили в сгоревшем доме страшную находку – тела женщины и двоих ее маленьких сыновей. Следствие установило, что их смерть наступила в результате насильственных действий.
Как сообщает телеканал "360", подозреваемого уже задержали. Им оказался местный житель 1983 года рождения, который ранее неоднократно сидел. Возбуждено уголовное дело.
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