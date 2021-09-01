Россиянка застряла в царской гробнице на Кипре

Гражданка России попала в неприятную историю во время отдыха на Кипре. По информации СМИ, женщина застряла в местной царской гробнице.
Это произошло из-за того, что россиянка хотела сделать красивую фотографию. К счастью, рядом оказались люди, которые помогли пострадавшей выбраться, передает РИА ФАН.
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