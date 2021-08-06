Толпа мигрантов устроила поножовщину в подмосковном Одинцово

В Подмосковном Одинцово произошла массовая драка с участием мигрантов. Во время потасовки они использовали ножи и палки. По сообщениям очевидцев в побоище участвовали порядка 20 человек.

В ходе драки мигранты начали крушить лавки у комплекса "Одинбург". Полиции удалось задержать 10 участников потасовки. Об этом сообщает "Царьград".