Толпа мигрантов устроила поножовщину в подмосковном Одинцово

В Подмосковном Одинцово произошла массовая драка с участием мигрантов. Во время потасовки они использовали ножи и палки. По сообщениям очевидцев в побоище участвовали порядка 20 человек.
В ходе драки мигранты начали крушить лавки у комплекса "Одинбург". Полиции удалось задержать 10 участников потасовки. Об этом сообщает "Царьград".
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