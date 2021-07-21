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Происшествия

В Москве мужчина с ребенком передвигался на электросамокате по проезжей части

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В российской столице произошел инцидент, которым заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что взрослый мужчина вместе с ребенком передвигался на электросамокате по проезжей части.

По факту случившегося организована проверка, передает издание "Вести Подмосковья". Правоохранители устанавливают личность человека, который подверг опасности жизнь и здоровье ребенка.

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Автор: 21 июля 2021, 21:20 Источник: Москва.ру ✓ Надежный источник

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