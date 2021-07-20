Туристка из России погибла во время прогулки на турецком курорте

Российская туристка погибла во время отдыха на турецком курорте. По информации, которая распространяется в прессе, женщина попала в аварию с участием мотоцикла.
На гражданку был совершен наезд на пешеходном переходе. Прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть потерпевшей. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт VSE42.RU.
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