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Происшествия

Туристка из России погибла во время прогулки на турецком курорте

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Российская туристка погибла во время отдыха на турецком курорте. По информации, которая распространяется в прессе, женщина попала в аварию с участием мотоцикла.

На гражданку был совершен наезд на пешеходном переходе. Прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть потерпевшей. Обстоятельства случившегося выясняются, передает сайт VSE42.RU.

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Автор: 20 июля 2021, 20:37 Источник: Lenta.ru ✓ Надежный источник

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