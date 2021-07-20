В торговом центре Москвы на женщину напали с ножом

Информация о серьезном инцидента была зафиксирована в российской столице. По информации прессы, в одном из московских торговых центров ранили ножом женщину.
Преступление совершила знакомая пострадавшей, передает "Царьград". Получившую ранение гражданку увезли в больницу. Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемую.
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