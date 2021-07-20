В Подмосковье поймали серийного грабителя

В подмосковном Домодедово полицейские задержали грабителя, который нападал на улицах на одиноких женщин, душил их и похищал ценные вещи. Причем преступления мужчина совершал в дневное время. Потерпевшими оказались три местные жительницы.
По факту случившегося завели уголовное дело – об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня". Задержанным оказался 50-летний уроженец Оренбурга, ранее неоднократно судимый. В общей сложности мужчина провел в местах не столь отдаленных 34 года.
Краденные вещи злоумышленник относил в ломбард. В его квартире нашли залоговый билет на цепочку, снятую с одной из пострадавших.
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