В Подмосковье поймали серийного грабителя

В подмосковном Домодедово полицейские задержали грабителя, который нападал на улицах на одиноких женщин, душил их и похищал ценные вещи. Причем преступления мужчина совершал в дневное время. Потерпевшими оказались три местные жительницы.

По факту случившегося завели уголовное дело – об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня". Задержанным оказался 50-летний уроженец Оренбурга, ранее неоднократно судимый. В общей сложности мужчина провел в местах не столь отдаленных 34 года.

Краденные вещи злоумышленник относил в ломбард. В его квартире нашли залоговый билет на цепочку, снятую с одной из пострадавших.