В Подмосковье электричка насмерть сбила троих человек

Под колесами электропоезда в районе станции Ивантеевка в Московской области погибли трое мужчин. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
Мужчины были сбиты утром в понедельник 19 июля во время того, как пытались забраться на платформу станции. Как сообщает RT, их сбила электричка Фрязино – Москва. Они скончались на месте.
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