В метро Москвы человек упал на рельсы

Вечером 10 июня на Замоскворецкой (зеленой) линии Московского метрополитена на участке от "Новокузнецкой" до "Автозаводской" станций перестали ходить поезда, передает "Радио 1". Причиной сбоя называют попадание кого-то из пассажиров на пути. Ы сторону центра поезда ходят реже.
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