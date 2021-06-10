В Индии обрушение жилого дома унесло жизни 11 человек

В Индии произошла трагедия, информацию о которой публикуют мировые СМИ. Стало известно, что в Мумбаи обрушился жилой дом.
В результате случившегося погибли 11 человек, среди жертв есть дети. Уточняется, что причиной ЧП является проливной дождь. В данный момент ведутся спасательные операции по поиску и извлечению людей из-под завалов, передает телеканал "360".
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