Возле Чернобыльской АЭС отлавливают сталкеров

За 2021 год в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции были задержаны 63 нарушителя. Только 31 мая таких нашлось четверо, передает "Царьград". Все они приехали из Киева ради экстремального туризма. Поскольку правоохранители ловят далеко не всех "сталкеров", многие уверены, что окрестности АЭС буквально забиты отдыхающими.
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