В Москве взрывом выбило стекла квартиры

Серьезный инцидент произошел в российской столице. По данным прессы, на востоке города прогремел взрыв.
В результате случившегося выбило стекла в одной из квартир. О пострадавших не сообщается, передает телеканал "360".
Серьезный инцидент произошел в российской столице. По данным прессы, на востоке города прогремел взрыв.
В результате случившегося выбило стекла в одной из квартир. О пострадавших не сообщается, передает телеканал "360".
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