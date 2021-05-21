В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка и скрылся

Серьезный инцидент, связанный с безопасностью детей, произошел в российской столице. По информации, которая просочилась в прессу, мужчина, ехавший на электросамокате, сбил девочку дошкольного возраста.
После этого виновник инцидента скрылся. Пострадавшей потребовалась помощь врачей. Мать ребенка написала заявление в правоохранительные органы.
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