В Белоруссии при крушении самолета погибли 2 человека

В белорусских Барановичах произошло происшествие, информаци о котором дошла и в российские СМИ. По данным прессы, там разбился самолет.
Сообщается, что погибли два человека. На месте работают сотрудники экстренных служб, передает телеканал "360".
В белорусских Барановичах произошло происшествие, информаци о котором дошла и в российские СМИ. По данным прессы, там разбился самолет.
Сообщается, что погибли два человека. На месте работают сотрудники экстренных служб, передает телеканал "360".
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