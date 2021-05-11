В Индии из Ганга выловили больше 70 трупов

В штате Бихар на востоке Индии из вод вод священной для местных жителей реки Ганг выловили уже 71 труп, передает "Царьград". Отмечается, что все тела приплыли из соседнего Уттар-Прадеша. Специалисты установили, что все тела принадлежать людям, скончавшимся за четыре – пять дней до обнаружения.
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