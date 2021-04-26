В Москве врач детской больницы избил мужчину

В российской столице произошел инцидент, который активно освещают в прессе. Стало известно, что врач детской больницы избил гражданина.
По данным РИА Новости, потерпевший намеревался узнать о состоянии здоровья своего ребенка, корый находился на лечении в данном учреждении. По факту случившегося организована проверка, передает "Царьград".
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