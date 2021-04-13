В Москве умер самый известный кинолог России

В российской столице произошла трагедия, которую активно обсуждают в прессе.
По данным сайта "Комсомольская правда", умер самый известный кинолог России Реваз Хомасуридзе. Это случилось во время прогулки гражданина со своим домашним питомцем, сообщает Life. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Популярные темы форума
Постоянно ем
Первый канал,что показывают?
Ответы фейкам
Звуки для релаксации
С волками жить по волчьи выть
Арбуз или дыня?
Не следуйте инструкциям гипнотизера
Россияне , приветствую ! У вас пандемия закончилась ? Гляжу все ходят в театры, на днюхи как будто ничего и не бывало.
Кто из Тулы?
5 простых методов для купить справку от педиатра в детский сад