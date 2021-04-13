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Происшествия

В Москве умер самый известный кинолог России

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В российской столице произошла трагедия, которую активно обсуждают в прессе.

По данным сайта "Комсомольская правда", умер самый известный кинолог России Реваз Хомасуридзе. Это случилось во время прогулки гражданина со своим домашним питомцем, сообщает Life. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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Автор: 13 апреля 2021, 20:48 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник

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