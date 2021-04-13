Скончался заслуженный артист России

Российская общественность потрясена новостью об утрате. В прессе пишут, что в северной столице заслуженный артист России Евгений Тиличеев.
По данным RT, Тиличеев не дожил до своего 75-летия. Коллеги по цеху выражают соболезнования близким артиста.
Российская общественность потрясена новостью об утрате. В прессе пишут, что в северной столице заслуженный артист России Евгений Тиличеев.
По данным RT, Тиличеев не дожил до своего 75-летия. Коллеги по цеху выражают соболезнования близким артиста.
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