В Москве женщину подозревают в убийстве мужа на бытовой почве

В российской столице сотрудники правоохранительных органов задержали женщину по подозрению в совершении тяжкого преступления. По версии следствия, гражданка расправилась со своим мужем.
Известно, что убийство было совершено во время ссоры. По факту случившегося открыто уголовное производство, сообщает Москва 24.
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