Ученик устроил стрельбу в американской школе

Один из учеников открыл стрельбу в школе города Ноксвилл в штате Теннесси на юге США, передает Life.ru. Школьник не успел причинить никому вреда – на место оперативно прибыла полиция. Молодой человек забаррикадировался в туалете и начал вести огонь оттуда. Ответным огнем полиции он был убит.
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