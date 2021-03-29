В московском метрополитене произошел сбой. Корреспондент "Дни.ру" сообщил, что нет движения поездов от станции Курской до станции Киевской на Арбатско-Покровской линии.
От станции Щелковской сообщают, что поезда следует с увеличенным интервалом — раз в семь минут. Стоит отметить, что при нормальном графике поезда ходят раз в 90 секунд.
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