Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
12:32
Возле ТЦ в Перми прорвало теплотрассу
12:21
Делить нечего и некому: имущество Лядовой прибрали к рукам чужие люди
12:19
Хуже Ефремова: Погубивший людей брат Смольянинова мечтает вырваться из тюрьмы
12:16
"Разделила с ним жизнь": новый роман вдовы Абдулова потряс россиян
12:08
В Подмосковье спасают попавшего под машину лиса
11:54
Из-за холодов жителям Подмосковья предложили рассрочку по платежам ЖКХ
11:53
Отказать не решался: известного актера поили самогоном в перерывах между съемками
11:34
Умерла звезда "Джентельменов удачи"
11:28
"Не хочу ему страшной участи Осина и Кельми": Любаша о судьбе обласканного Лазаревым красавца-сына
11:23
На Урале в своем доме найден мертвым журналист
11:15
Романтика за бешеные деньги: Роскошный сюрприз мужа довел Самойлову до слез
11:11
"Расовые вопросы вызывают беспокойство": обнародован первый комментарий Елизаветы II после скандального интервью Маркл
11:00
Интимные снимки, драка и шантаж: известная актриса попала в переплет из-за подруги
10:30
Конкурс для "зевак": Соседов внезапно разоблачил организаторов "Евровидения"
10:24
Проклятый коронавирус: умерла Людмила Лядова
10:22
Эксперт Безпалько о готовности Зеленского встретиться с Путиным: Может использовать отказ как повод к войне в Донбассе
10:21
Есть жертвы: в Тюмени автобус с пассажирами попал в ДТП
10:20
Пересильд о животной страсти к деньгам и наживе: "Я сейчас никто, а потом буду всем!"
10:11
Под Москвой вооруженные мигранты ограбили собственного родственника
09:52
В Финском заливе с отколовшейся льдины спасли рыбаков
09:35
"Мне хочется, чтобы ушел конкретный президент": писатель Филипенко откровенно о ситуации в Белоруссии
09:31
Восьмилетний сын Прилучного и Муцениеце угодил в инвалидную коляску
09:27
Пропавший семь лет назад малайзийский Boeing продолжают искать
09:07
Подозрения во взятке: задержан алтайский министр
08:54
Советский артист умер в Норвегии
08:44
Репетиция похорон: Увядающая Пугачева нацепила траурный балахон
08:35
Движение ограничено: на Рязанском проспекте в Москве столкнулись две машины
08:33
Перепутали в роддоме: всплыли шокирующие факты о детстве Билана
06:04
Не каждый день такое увидишь: оголившаяся Ирина Шейк произвела фурор
04:00
Известная дизайнер разделась догола напротив детского лагеря
01:58
Отказавшийся от дублера Абдулов пошел на риск на съемках "Обыкновенного чуда"
23:58
"Эскалация уже началась": на Донбассе бьют тревогу о полномасштабном наступлении Украины
21:57
Отзюбила: Виктория Боня повторила подвиг знаменитого футболиста
21:51
Украинский пилот предложил россиянам выпрыгнуть из самолета в небе над Крымом: Всем остальным – хорошего полета
21:26
Молодая невестка сбежала из России с внучкой певицы Валерии
20:50
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
"Видела в первый и последний раз": Шепелев распрощался с домом Фриске
"Облили грязью": Близкие Ланового устроили гадкие разборки
"Повезло Ваганычу": Молодая жена Петросяна выставила наливную грудь
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Происшествия

Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах

прочитано 322 раза

В ночь на 10 марта в Афинах произошли массовые беспорядки. Люди вышли на улицы после того, как 7 марта полицейские неожиданно избили случайного прохожего на улице. Чтобы подавить общественное возмущение полицейским насилием правоохранительные органы прибегли к дальнейшему полицейскому насилию. Протестующих разгоняли слезоточивым газом и водометами, передает Пятый канал. Сообщается о десяти арестованных.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Автор: 10 марта 2021, 12:53 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Репетиция похорон: Увядающая Пугачева нацепила траурный балахон

Примадонна перестала радовать глаз
Шоу-бизнес

"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну

В чем успела признаться певица композитор

Шоу-бизнес

Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти

У артиста остались двое детей
Шоу-бизнес

Перепутали в роддоме: всплыли шокирующие факты о детстве Билана

Мать не узнала ребенка

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года
Астролог предупредил о последствиях ретроградного Меркурия

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+