В Афганистане расстреляли машину с чиновниками

В Кабуле расстреляли автомобиль, внутри которого находились работники Министерства восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана, передает RT. Сообщается о четырех жертвах нападения. Пока ответственность за произошедшее не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.
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