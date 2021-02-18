В Подмосковье мигрант попытался заживо сжечь двух женщин и младенца

В подмосковном городе Пушкино мигрант попытался заживо сжечь двух женщин и новорожденную дочь одной из них. Инцидент произошёл 26 января, но широкую огласку получил лишь в феврале.
Преступник проник в дом к женщинам через окно утром. Он заставил их связать себе руки и облил комнату, где также находилась маленькая девочка, горючей жидкостью из канистры, а затем поджёг. После этого он заблокировал двери и сбежал. Однако женщинам всё же удалось освободиться, спасти ребёнка и не пострадать самим. Злоумышленник был задержан, его мотивы выясняются, передаёт телеканал "Царьград".
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